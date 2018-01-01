距进博会开幕25天之际，李强书记专题调研全市安全运行，重点是这些

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来源：上观新闻 作者：谈燕



今天距离首届中国国际进口博览会开幕还有25天，处于最后冲刺阶段的各项筹备工作正在全力有序推进。下午，市委书记李强专门前往事关城市安全运行的重点区域，实地调研供电保障、轨道交通和道路交通安全运行以及市政项目建设等重点工作。李强强调，越是进入高标准、快节奏、全覆盖的决战决胜关键阶段，越不能有丝毫的麻痹懈怠，必须深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，牢固树立安全意识、不断强化服务意识，紧紧围绕重点领域和关键环节精准发力、实战演练，以细而又细、实而又实的作风确保城市安全有序运行，为办成国际一流博览会提供坚实有力的支撑。

李强和市领导诸葛宇杰、吴清来到国家电网上海市电力公司，在电力调度控制中心了解上海电网总体建设发展及供电保障情况，同一线工作人员一一握手，感谢大家为服务保障进口博览会和确保全市经济社会发展、城市生产生活用电安全作出的贡献。他说，电网是一座城市最基本的基础设施，电力保障更是确保城市安全有序运行的重要一环，要全力做好电力保障及安全运行工作。在应急指挥中心，市领导重点听取公司服务保障进博会工作方案，并同坚守重点核心区域的值守人员视频连线，详细了解进博会智慧供电保障系统有关情况。李强叮嘱大家，要进一步把各项工作做细做实，全力以赴确保全市供电安全，确保进博会保电工作落实落地。

随后，李强一行来到上海轨道交通运营管理中心，这里承担着上海轨道交通全路网的日常运营监督协调、路网信息交互、突发事件应急处置等职能。李强听取服务乘客出行、营运管理、地铁安检以及应急处置相关措施情况，就关心的点位、站点和区域，请工作人员在屏幕上逐一显示实时状态。李强说，上海轨道交通运营线路长，客流长期高位运行，要始终坚守安全底线，进一步加强安全隐患排查，加强实战模拟演练，把各种可能性考虑得更充分一些，把各种预案准备得更细致一些，确保中外乘客安全快捷出行。进口博览会在即，要倒排时间节点，开展压力测试，及时总结、全面提升，为后续发展积累经验。

市交通委交通指挥中心的大屏幕上，全市交通路网运行实时情况一目了然，市领导听取了中心负责人有关保障进口博览会等重点工作汇报。李强十分关心交通出行服务信息对外发布、道路交通突发事件应急预案、重点营运车辆监控以及交通运营数据的分析应用。他说，道路交通是否安全快捷有序，体现了城市的品质和形象。要充分利用大数据做好大客流、重点营运车辆等预测分析，从源头上为提升管理水平提供科学依据，全面加强对班车客运、包车客运、道路危险货物运输等“两客一危”车辆的安全监管。各相关部门要密切配合、统筹协调，科学规划好人流、物流、车流进出路线，以严谨的作风抓好落实。要针对疏散大客流、缓解交通拥堵等加强综合演练，不断发现和解决问题，切实提高应急处置能力。

在上海隧道工程股份有限公司，市领导走进智能化业务运营管控中心，察看在建工程远程监控系统、盾构管控平台、工程建设信息系统和城市运营管控平台，听取公司在建重大项目安全保障情况汇报。李强指出，要始终把安全放在第一位，保质保量完成项目建设，充分运用现代技术做好运营管理，努力打造经得起检验的精品工程。（题图来源：陈正宝 摄）