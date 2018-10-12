怎样的家谱教育才靠谱

七郎

近日，静安区闸北第二中心小学一份特殊的家庭作业在家长中引发了争议。这份以“继承弘扬”为主题的作业，共有两个部分，第一部分要求用树状图的形式写清家族成员并注明职业，还标注至少四代。而第二部分的作业则要求写出 “家族中曾经有过哪些名人、功绩或者是谁为社会或家庭做出了重大贡献，或是某一行业内的一把好手”。

一个小学生究竟需不需要知道自己的祖辈、曾祖辈乃至家族的来源，这似乎是一个不需要讨论的问题。但现实是，如果随机进行一项调查，可能能够准确说出祖辈、曾祖辈的姓名的人数比例并不乐观，甚至对于现在的很多成年人而言，“我从哪里来”也可能是一个经不起追问的难题。

我是谁，我从哪里来？这不仅是西方的一个哲学命题，也是人类每一分子对生命意义的共同追问。孩童时代，疑问我是从哪里生出来的，而成人懂事之后，关心的是我的祖先是谁，为何生活在这里？而能准确、清楚回答这个问题，也不仅仅只是一种形式上的教育，更是一种对生命意义的尊重，这和传承有关，更是人类发展的文明需求。

正如这份作业的主题 “继承弘扬”一样，学校此举的初衷应该也是希望同学们通过了解家庭历史，感受时代变迁的缩影，而实际上，这也是一种家谱文化的教育，是课外的德育教育应有的题中之义。

在中国的传统文化中，家谱文化源远流长、博大精深。“夫家有谱、州有志、国有史，其义一也”。清代著名史学家章学诚更是把家谱与国史、方志相提并论。自古以来，中国人就重视家的根系源流。家谱，延续着家族的血脉，更传承着祖上的遗训和期望，一代代的接续，或绵延家风，或与时俱进，所以家谱不仅是一脉家族传承的证明和记录，也承载着伦理规范，塑造着人格精神，维系着社会秩序的作用。

一个不可忽视的现实是，修家谱这种文化传统在如今在形式上已经有些没落了，比如按字辈起名字的做法已经被很多人抛弃。但形式上的删减或改良并不应该成为我们放弃传统文化，乃至“数典忘祖”的理由和借口。所谓“参天之木，必有其根；怀山之水，必有其源。”无论形式和方法如何，铭记家族的传承，不仅仅是个人寻根念祖的需求，也是整个民族齐家治国，传承历史的需求。

的确，如果作为家谱文化教育的一项举措，学校的这份家庭作业无可厚非，但不少家长之所以对此有“想法”，恐怕还是因为在这份作业里的一些要求，比如“职业”，比如所谓的“名人”。抛开这当中可能涉及的个人隐私不论，刻意突出先辈中的“职业属性”和“名人效应”不仅会让家长们难免对学校的动机产生疑问，其实也和家谱文化传统的价值观背道而驰——难道没有名人，非富非贵就没有家族传承的意义？

其实，作为一个移民城市，上海的发展历史从某种意义而言就是一部移民史。所以，无论是“老上海人”还是“新上海人”，往上数三代恐怕都有外地人的血脉。对于如今生活在这座繁华都市的人而言，尤其是对已经在享受着优质的生活、教育资源的“下一代”而言，上海人可能是他们引以为傲的身份，但是怎么成为上海人的经历和过程也许才更值得他们铭记和传承，无论当年的先辈是农民还是富商。