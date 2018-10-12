建议设立“单一窗口”一门式受理参展需求-在沪全国政协委员、市政协委员赴国家会展中心，就首届进博会筹备保障工作开展调研

面对日均20万以上人次的客流密度，进博会该如何将车流与人流有效疏导？场馆内外又该如何实施积极联动……昨日，部分在沪全国政协委员、市政协委员赴国家会展中心，就首届中国国际进口博览会筹备保障工作开展调研。

晨报首席记者 李 芹

场馆内外，如何联动？

政协委员们在虹桥商务区的虹桥天地远程值机大厅了解窗口建设情况，在主会场周边干道查看绿地提升工程和配套道路建设情况，在国家会展中心了解工程改造和餐饮供应情况，在进博会筹备工作现场指挥部了解志愿者服务情况。

委员们发现，场馆改建、软装设计、南广场绿化景观和整体立面、能源中心正在加紧建设，全市绿化提升和环境整治项目也正全面启动，各项筹备工作进入最后冲刺阶段。

不过，委员们对于场馆内外如何实施有效联动提出了自己的看法。

市政协委员凤懋伦提出，进博会和世博会不同，场馆内有部分区域可以“买买买”，因此必须对人流的聚集有所预判，提前进行压力测试。

“供水能不能保证？厕所尤其是女厕所的数量设置是否充分？”市政协委员陈玲认为，进博会会期短，人流密集，不像世博会有半年的时间可以慢慢修正，所以对这类需求，必须有一个充分的供应方案。

团体与个人，如何对接？

市政协委员钟永喜是一名来自香港的委员，和许多香港地区的参展商交流密切。他提出，交通、餐饮、安检的信息对于参展商来说十分重要，可是这部分的信息缺少一个统筹的管理与发布。“是不是可以将此类实用信息，针对个人、团体、参展商等不同人群制作小册子，在酒店等公共场所分发，达到有效指引的目的。”

市政协委员金亦民表示，“单一窗口”作为上海的改革亮点，收到了很好的效果。建议在进博局下也设立“单一窗口”，将各种政府智能部门一并纳入，一门式受理参展者的需求，依托大数据的后台处理能力和各部门之间的合作，分单式解决各类问题。

“进博会要成功举办，除了主办方的重视，更需要上海市民的积极参与和配合。”市政协委员屠海鸣指出，比如进博会期间，鼓励市民出行尽量采用公共交通。在进入场馆时，积极配合工作人员进行安检。

车流与人流，如何疏导？

市政协委员臧熹提出，国家会展中心的占地面积比较大，考虑到展会的需要，有些出入口可能会临时进行调整，但是对依靠地图导航出行的市民来说，这些信息并不会被实时更新出来。

“这样会导致人流与车流到达会展中心门前才知道发生什么，显然不利于交通。”因此，臧熹建议，交通主管部门有没有可能主动与地图导航公司对接，将这些信息实施发布在导航软件上，这样可以将车流、人流有效地在外围予以分散。

市政协委员凤懋伦十分赞同，他表示除了依靠地图导航软件的外围分散，对于承担主要客流的轨交二号线，其运营保障问题也要引起重视，并事先准备好相关预案。