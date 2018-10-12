多个商业项目启动相关活动

记者谢竲

晨报讯 距离首届中国国际进口博览会开幕还有不到25天的时间，除了“四叶草”内外紧锣密鼓的备展、筹备工作，本市多个主要商业项目也将陆续启动进博会相关活动。除了向国内游客、消费者展示不同国家的特色风情，同时也能让来沪参展的客商感受上海这座国际化大都市的独特风范与魅力。

记者从上海市特色商业街区发展联盟了解到，为了响应“中国国际进口博览会”的举办，同时也为了助力打造“上海购物”品牌，自10月29日起至11月11日，吴江路步行街上将分别上演“舞动西班牙”以及“北欧寻踪”两场主题文化活动，“这个时间段既覆盖了进口博览会，也包含在上海购物节中。我们希望通过海外文化、商品、美食等元素的引入，向国内游客、消费者展示不同国家的特色风情，同时也能让来沪参展的客商感受上海这座国际化大都市的风范”，联盟常务副秘书长顾宇烨说到。

与此同时，紧邻吴江路、作为南京西路后街经济战略规划中“双子星”之一的丰盛里也将于10月12日至31日召开以“国粹精华，饕餮天下”为主题的“金秋美食嘉年华”——在融合了老上海石库门的历史感，与时下年轻人追求的时髦“潮店”的丰盛里，还将为消费者带来京剧表演、服装秀、画脸谱等特色演出，而曾经流行于两宋时期的非遗技艺“茶百戏”也将于现场进行展示、体验。