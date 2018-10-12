这道小学作业在家长群中炸开了锅-■要求学生写出“家族四代成员及具体职业，曾经有过哪些名人、功绩或重大贡献”■有家长认为学校是在“查户口” 校方：只是常规德育活动，可自愿选择做或不做

见习记者 荣思嘉

写出家族四代成员及职业、出现过的名人或重大贡献——静安区闸北第二中心小学一道作业在家长群中炸开了锅，有人说这是学校在“查户口”，有人说这会导致学生对出身的变相攀比。为此，很多家长选择放弃。

对此，静安区闸北第二中心小学的解释是，该作业是学校在区档案局的指导下开展的一次德育主题活动，学生可自由选择活动项目及内容，也可自愿选择做或者不做。

小学作业网上引起争议

今年国庆假期，静安区闸北第二中心小学的一道作业内容被发到了微博上。该道作业以“继承弘扬”为主题，前言中提到希望通过作业了解家庭历史，感受时代变迁的缩影。

该道作业共有两个部分，第一部分要求用树状图的形式写清家族成员并注明职业，还标注至少四代，第二部分则要求写出“家族中曾经有过哪些名人、功绩？谁为社会或家庭做出了重大贡献，或是某一行业内的一把好手？”

然而，微博的发布者却对作业内容提出了质疑，认为该道作业有调查学生家庭背景的嫌疑，在作业内容上用红笔标注出其认为不恰当的部分，并配文字称“这样做真的好吗？”

在此条微博下面也引发了一部分网友的讨论。有网友认为，学校的做法欠妥，称“莫名其妙，现在的家庭作业一个比一个奇葩。”但也有网友认为家庭作业布置得并无问题，“这个是生涯教育，家庭树，影响孩子做决定的三个要素之一就是环境，而家庭环境是其中最重要的，学校落实得非常好。”

一些家长“应付式”完成

10月9日下午4点左右，记者来到静安区闸北第二中心小学，此时正值学生放学接送的高峰时段，校门口围着不少家长。当记者就此道作业向家长求证时，家长均表示“确有此事”，不少家长更是对于这道作业有“想法”。

郑女士的儿子今年就读闸北第二中心小学三年级，国庆的时候带着这道作业向郑女士询问自己的“家族史”，郑女士一听说作业不仅要求画家族成员树状图，还要标明每个人的具体职业，她便觉得不太舒服，于是便让孩子把这道作业先放到一边。“我一开始没做，觉得没必要。”但后来儿子的老师却要求这道作业一定要做，郑女士无奈只得“应付式”帮助孩子完成了作业，“写三代都是农民”。

在郑女士看来，布置这道作业实在是没有必要，甚至感觉学校在“窥探”自家的隐私。“这真的有点‘查户口’的感觉，不过最主要是完全没必要啊，小孩知道自己的长辈是干部又怎样呢？知道自己的祖辈是农民又怎样呢？小孩还小，完全没有概念的呀！”

树状图尚且可以应付完成，对于作业第二部分要求写出“家族中曾经有过的名人、功绩”，很多家长则觉得“实在太为苛刻了！”“大家都是普通老百姓出身，哪里会有名人、功绩。”所以很多家长也就选择让孩子“放弃”这部分作业了。

相较于其他家长在老师的要求下都“应付式”地完成了作业，陈先生则选择让自己孩子不完成作业。“老师也跟我说过让我帮助小孩完成这道作业，但我跟他说了没有做的必要，后来作业没做，老师也没有追究。”在陈先生看来，自家孩子才刚上三年级，对于这道作业的内容一点概念都没有，完成这道作业并没有意义，这道作业对于这个年龄段实在有些“超过”，学校希望通过这道作业让小孩学到的东西，小孩的水平还不够。“就算要做也是我写上去，小孩子对着抄一遍，有什么意思呢？”

不过对于“作业是否涉及隐私”问题，陈先生则表示自己并没有这样的想法，不去完成，只是单纯觉得这道作业本身有些“超龄”而已。

有家长表示理解和支持

虽然这道作业引发了不少反对声音，但也有家长表示支持和理解的。李女士的小孩今年就读二年级，她就认为这种新形式的作业恰恰是帮助小朋友了解家庭构成的好机会，“小朋友以前就只知道爷爷奶奶这一辈，通过这道作业可以把再上一辈的经历告诉孩子，小朋友自己也觉得这道作业很有意思，完成得很认真。”

而孩子已经上四年级的王先生则说，自己看到这道作业的时候并没有往“窥探隐私”的方面想，当他听说这道作业的时候，很自然是往“爱国主义”、“家族意识”的方向考虑的，也认为学校的出发点应是如此。作为孩子的家长，王先生觉得学校其实应该多组织类似的活动，让学生可以了解更多“从前的故事”。在国庆长假期间，他和女儿共同完成了这道作业，“家长和孩子其实都有收获。”

不过王先生也反映，当初老师在群里布置这道作业的时候，就跟平时一样，在群里提醒一下有这道作业，没有强制要求必须完成。“当时也确实是有反对的声音，但就我个人而言，我真的没往‘侵犯隐私’那个方向去想，可以理解有的人会‘多想’，但我更愿意相信学校的初衷是好的。”

也有家长认为这不过是一道普通的作业，和其他作业并没有什么本质上的区别，没有必要给作业本身加上“特殊含义”。“可能家庭特殊的人会有不一样的看法吧，我们普通家庭就觉得挺正常的。”一名二年级学生的家长说。

学校称是常规德育活动

10日傍晚，静安区教育局官方微博在争议微博下回复了调查情况。

调查情况指出，经查，这是学校在区档案局的指导下开展的一次德育主题活动，学生可自由选择活动项目及内容，可自愿选择做或者不做。学校将加强班主任培训，做好此项作业的沟通与解释工作，并在今后的德育活动中会改进方式方法，更好地发挥德育活动的实效性。

11日上午，记者再次来到静安区闸北第二中心小学向校方了解情况，学校德育处的马老师告诉记者，这道作业是面向全校同学的，但是同学可以自愿选择做或不做，针对家长反映的老师在微信群要求完成作业的说法，马老师解释道：“老师只是告诉家长有这道作业，肯定不会硬性要求的，有可能是沟通上造成了一些误差，造成了家长的不理解。”

同时马老师强调，这只是一次常规性的德育活动，学校几乎每个月都会开展相关的德育活动，类似的“族谱家谱”活动以前也有开展过。“我们的德育活动贯穿于学校的所有工作当中，比如说到了中秋节，我们会开展一些民俗活动，到了清明节，我们开展祭英烈的活动，还有很多的德育活动还会和学科相结合，比如爱心义卖会之类的。”马老师说：“以后学校的活动也会更加完善，包括各种方式方法等，尽可能地做得更细致一些。”