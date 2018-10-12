上海《数学》教材英文版出版发行-是我国中小学教材第一次成系统、大规模进入欧美发达国家国民教育体系

晨报记者 李星言

北京时间10月10日晚，《真正上海数学》在法兰克福书展上举行新书首发仪式，也意味着这套教材正式出版发行。记者获悉，此次发布的是小学一二年级的数学教材，包含配套练习册，其他品种将于今年晚些时候陆续出版发行。这也是我国中小学教材第一次成系统、大规模进入欧美发达国家的国民教育体系，在中国的出版史和教育史上具有开创性意义。

“尽可能忠实于原文”

《真正上海数学》是上海《数学》（1-6年级）纸质教材英文版。英国哈珀柯林斯出版集团引进的这套教材，原版由上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写，特级教师黄建弘担任一至五年级教材主编，特级教师邱万作担任六年级教材主编，上海世纪出版集团下属少年儿童出版社、上海教育出版社出版。教材已在上海使用近20年，凝聚了上海课程教学改革的成果。英国教育界对它给予了高度评价，称其为“世界领先的数学教程”。

2017年3月14日，上海世纪出版集团曾与哈珀柯林斯出版集团在伦敦书展举行签约仪式，授权其出版发行上海《数学》（1-6年级）纸质教材英文版。签约后，该集团组织国际专家团队对教材进行了“尽可能忠实于原文”“保持原汁原味”的翻译，并进行了多轮认真审读，尽量使这套教材的核心内容和数学思想表达完整、纯正，既保持原教材优秀的教学资源和方法，同时又适合英语国家的学生使用。

近年来，在中英高级别人文交流机制框架下，上海中英数学教师交流进展顺利，2014年至今，英国教育部邀请8批上海初中、小学数学教师赴英国执教，同时派英国数学教师到上海接受培训，两国100多所学校547名教师参加教学交流活动。英国将上海数学教师的教学方法总结为“掌握数学模式”，在国内推广，向本国8000所学校推荐使用上海一至六年级的数学教材，在学区内建立教研机构，大力借鉴“上海经验”。英国学界将上海数学教育经验总结为“掌握教学模式”，根据英国教育部的倡议，哈珀柯林斯出版集团向上海《数学》教材的出版者上海世纪出版集团寻求合作，促成了上海《数学》教材英文版即《真正上海数学》的诞生。

有逻辑的螺旋式学习

在上海市教委教研室初中数学教研员刘达看来，上海的数学教材注重数学与实际生产生活的联系，通过应用加强学生对基础的掌握。比如，方程思想是重要的数学思想，教材的相关内容从初中前移到小学，结合应用开始教学。又如，向量概念在物理学习中很有用，教材将向量初步的学习从高中前移至初中，让学生形成数形一体的向量思想。

卢湾一中心小学陈祎琳老师曾被选派赴英国教数学，在她看来，上海的小学数学教材主要是以螺旋式体系来编写，能层层深入、由浅入深，且题目设计考虑到零起点的孩子，不会一开始就过分拔高，所以对孩子而言更加容易接受；而对教师来说，教材中的素材十分丰富，便于上课备课过程中帮助学生进行变式练习，在掌握基础的过程中也能拓展他们的思维。

陈祎琳老师特别提到，这次不仅教材翻译，而且连教学参考标准也翻译了，这样可以更好地帮助教师，尤其是青年教师迅速掌握教学节奏，了解教学内容，找到更适合的方式开展教学工作。

教材配套练习册的同步翻译出版，对外国小朋友的学习同样也有重要帮助。陈祎琳老师介绍，上海的数学练习册安排有分级，a级帮助掌握知识点，b级帮助学生在学有余力的情况下，通过变式，不断对基础知识点进行实际应用，拓展知识外延，加深对知识点的理解，了解各个模块之间的联系；有逻辑的螺旋式学习能更好地让孩子学得更扎实，尽可能减少他们泛泛而学的情况，真真正正地让学生“吃饱”，而这些都是可以帮助到英国老师和学生的。

陈祎琳老师表示，“在我赴英国两次教学的过程中，可以明显感觉到，小朋友们开始逐渐乐于学习数学，‘上海模式’的作用正逐渐显现。”

上海世纪出版集团总裁王岚表示，希望这套优质教材能被更多的国家采用，欢迎世界各地的教育家和出版人到上海来，实地了解上海在数学教育、特别是数学教材建设方面所做的工作。