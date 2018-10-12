我国大陆首条高速公路——-沪嘉高速迎来30岁生日

记者钟晖

晨报讯 30年前的10月31日，我国大陆第一条高速公路在上海诞生，它就是年届“而立”的沪嘉高速公路。正是它的出现，使我国漫长陈旧的道路史掀开了新的一页。

沪嘉高速公路的建设要追溯到改革开放初期。“上海是东南沿海经济比较发达地区，改革开放初期，公路建设速度跟不上车流量的增长速度。”时任沪嘉高速公路建设指挥部副总工程师的张奎鸿回忆，“作为大都市，上海经济的发展促使了客流物流突飞猛进，对外省际交通的流量上去了，但是道路等级较低，部分道路交通拥挤状况开始显现。”比如市区到嘉定卫星城不过20多公里，可是乘车需要2个多小时。为改善这一状况，缓解市区到嘉定的行路难，建设沪嘉公路的建议被提上了议事日程。

当时的上海市市政工程局提出了两种公路建设方案。一是对原有的连接市区和嘉定的沪宜公路进行拓宽；另一种是重新选址，建设一条全新的汽车专用道路，这个设想当时在业界引发激烈的观念碰撞。赞成者认为，根据未来经济社会发展趋势，应该以更长远的眼光来实施规划建设；反对的声音是，高速公路的建设成本太高，当时我国的汽车工业不发达，没必要修建高速公路。

上海市委、市政府高度重视，各路专家对方案经过一系列的充分研究论证，最后决定作为试验性的高速公路进行实施。1984年12月21日，沪嘉高速公路在嘉定入城段正式破土动工。建设中，建设者们攻克了诸多技术难关，其中“利用粉煤灰填筑路堤”这项技术创新，即使在今天，也是一项符合资源节约利用趋势的举措。

1988年10月31日，沪嘉高速公路正式建成通车，上海的公路建设发展掀开了新的一页。沪嘉高速公路通车后，以往两小时的车程，减少到短短半小时，使上海市区与嘉定及江苏省的联系更加紧密，促进了地区经济和旅游事业的发展。