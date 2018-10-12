市民抱怨：现在找辆共享单车不容易-业内：企业对于单车置换、管理不到位也是原因之一 上海共享单车规章预计年内出台

晨报记者 张立

“我那天从肇嘉浜路一路朝着徐家汇走，结果一公里的距离，连一辆单车也没有。”近日，像市民朱小姐一样抱怨共享单车越来越少的市民为数不少。

为何曾经“车满为患”的共享单车变得越来越少？为何共享单车频频“掉链子”？禁投令后，企业如何在控制单车数量后又能保证市民的骑行需求？

“想骑车得走一大段路”

与市民朱小姐一样，市民谢先生也感觉自己家门口的共享单车数量变得越来越少，数月之前，谢先生还是小黄车月卡的忠实用户，“因为我家附近o fo的车子最多，哪怕是早晚高峰，也从来不会有没有车子骑的情况。”但是不知从什么时候开始，谢先生发现，自己家附近的小黄车越来越少，甚至o fo有时还没有摩拜的车辆多，“所以不久前，我退了小黄车的月卡，重新买了摩拜的月卡。”但即便如此，想要骑到共享单车也没有以前这么方便了，“我家门口以前都是停满了共享单车，现在想要骑一辆车还得走一大段路。”谢先生说。

此外，对于市民反映“故障车”的几率高问题，记者昨天上午在中华路发现，由于早高峰刚过，在中华路一带可以看到的单车都或多或少出现了被损坏的情况。记者粗略统计，百米道路上十几辆单车，坏车的数量占了一大半。

闲置车辆堆成“单车山”

为何曾经遍布申城大街小巷的共享单车变得“一车难求”？

2017年，是共享单车最受关注的一年，小鸣、小蓝等一大批单车企业因为资金链断裂等问题相继停止运营。

那么，剩下的几家企业就难以满足市民的出行需求吗？对此，有业人士表示，共享单车行业洗牌是前期野蛮生长后必然会面临的局面，几家单车企业的退出也不是导致市民难骑到车的主要原因。

早在去年下半年，上海出台了号称史上最严的禁投令，禁止共享单车企业新增投放车辆，除了从源头遏制单车企业的盲目投放之外，禁投令之后，各区都加大了对共享单车的整治力度，使得申城街头单车乱停乱放、占据过道的问题都有所缓解。此外，记者从摩拜、o fo小黄车相关工作人员处了解到，目前，两家企业一直在减少单车的投放数量。

值得注意的是，该业内人士认为，控制单车总量也远不会造成现在“一车难求”的情况，“企业投放进市场的单车数量并不少，但是闲置的单车却不在少数。”该业内人士分析道，一边是市民抱怨骑不到单车，另一边却是一座座“单车坟场”接连出现，粗略统计，截至到今年8月份，被扣押在“单车坟场”的共享单车总数已高达50万辆，“企业对单车的投放配置不合理，管理维护不到位，造成大量车子被闲置，大量市民抢用少量单车的情况。”该业内人士说。

车辆将到期，置换不到位

除了鲜少被问津的“单车坟场”之外，业内人士还表示，企业对于单车的置换、管理不到位也是导致市民无车可骑的原因之一。

记者了解到，《上海市互联网租赁自行车管理办法》的草案里明确提到，单车最长的使用期限不超过3年，而实际上，随着单车的不断使用，单车真正的“寿命”往往不足三年，现如今，三年期限已到，这些需要维修、置换的单车都将何去何从？

对此，摩拜相关负责人表示，在经报备市区两级行业主管部门同意，在今年5月正式启动车辆置换工作。但是置换需要遵循“先换出再换入”的原则，旧车编码在政府信息平台中先作废并登记，该编码单车不再向上海提供单车服务并统一回收处理；新车编码将统一录入政府信息平台，在政府相关部门的监督下完成新车置换投放。目前已经按照规范流程，在杨浦、虹口、静安、浦东、普陀等区完成新车置换。

将实施存量内额度调节

共享单车企业无法投放新车，置换又不到位，大量破车又骑不了，这样的僵局难道就无法可破了吗？

据悉，在今年6月份，上海已经开始制定有关共享单车的规章，预计年内将出台，届时将从法制层面对共享单车市场实施常态监管。

此外，记者了解到，考虑到沪上已经“叫停”中心城区新增投放共享单车，但是企业到底已经投放了多少车辆？如果企业以“以旧换新”为由继续投放车子，又该如何监管？对此，由于共享单车的车身上标有的一串数字，代表每个企业对旗下车辆的编号，不同品牌的单车，编号方式和表达的意义都有所不同，因此，今年，上海市交通委与交警部门正分批次，对上海所有符合要求的共享单车进行电子化注册登记，将在全国率先形成一车一牌的管理模式，实现对共享单车的精细化管理，而车辆的扫码注册工作已经在今年5月份完成。企业只需要向属地交通主管部门提出申请，经报备后可进行1比1置换。

同时，主管部门将会对单车企业实施存量内额度调节，建立考核机制，动态调整单车总量。