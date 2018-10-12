3个月80%非法集资案在逃人员落网-上海警方：有决心有信心抓捕正在侦办非法集资案件中的在逃人员，竭力追赃挽损

晨报记者 吴艺璇

海外不是法外之地，国外不是“避罪天堂”。今年6月份以来，上海公安经侦部门对非法集资案件进一步加大打击查处力度，在案件侦办过程中坚持有逃必追。据统计，在本市公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中共有在逃人员58名，截至发稿，已抓获48人，抓获率超过80%。

上海警方表示，将竭尽全力追赃挽损，尽最大努力维护投资受损者的合法权益。

“联璧金融”案嫌犯出逃

2018年6月21日，松江公安分局根据群众举报，对上海联璧电子科技有限公司（“联璧金融”）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查，该公司未经有关部门批准，设立“联璧金融”线上投资理财平台，对外承诺6%-12%不等的年化收益，向社会不特定公众非法募集资金。

而在立案前一天，该公司法定代表人侬某已于凌晨出逃境外。

即刻，专案组启动国际执法合作机制，第一时间向境外执法机构提出协助抓捕侬某的请求。很快，境外执法机构回复，侬某在短时间内过境后，已经逃往了某国。

在明确了侬某的出逃方向后，专案组立即提请国际刑警组织对侬某发布了国际刑警组织红色通报，在全球范围内对其开展通缉。同时，专案组判断侬某在某国长期逗留的可能性不大，其极有可能再次逃往别国。

专案组通过中国驻外使领馆警务联络官，请求当地警方协助，进一步追查侬某踪迹。在当地警方采取行动前，侬某再次潜逃，偷渡到了第三国。

侬某为出逃做了精心的准备，带上几十万美元，与出逃当地的“地头蛇”联系，为他提供出逃的便利。这使侬某数次逃脱追捕小组的视线。

为躲避追踪，侬某先后辗转多个国家和地区，在追逃小组的紧追不舍之下，侬某在境外藏匿生存的空间愈加狭小。8月4日，最后一次被警方锁定时，侬某从第三国乘坐一艘渔船，再次偷渡出逃。

潜逃多国，嫌犯终落网

侬某乘船出逃那天风平浪静，一艘外国籍的渔船已经连续行驶了三天。追逃组与境外执法机构密切合作，确定了这艘船的方位，并与船方开展沟通，请他们把船开回起锚地。

“交接的过程也是比较惊险的。”追逃民警回忆，当时海上起风了，嫌疑人侬某出去时顺风顺水，回来时却惊涛骇浪。如果按照既定计划，他打算从西往东直奔A国。“如果让他如愿，现有的线索就全断了，追逃工作也要从头开始，这个案件涉及的被害人众多，我们要不惜代价地把他抓回来。”

8月7日18时30分许，南航某航班停靠浦东国际机场T2航站楼，侬某被前方追逃组民警押下飞机。

“这是我们从海外缉捕回来的主要犯罪嫌疑人，这也显示了我们的决心，也震慑了那些尚在逃的犯罪嫌疑人，警告他们千万不要心存侥幸、执迷不悟，尽早回头，只有归国自首才是唯一的出路。”