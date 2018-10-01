“三合模式”推动企业消防监管新发展-逾2万条数据逐一核对完善基础信息

晨报记者 倪 冬 通讯员 陈飞回

今年以来，作为全国唯一一支以化工命名的消防支队，化工区消防支队拓展思路、创新方法，以“数据整合、人才联合、内外结合”的方式，创新企业消防监管模式，消除火灾隐患，降低火灾风险，完善消防治理体系，推动化工园区消防工作不断取得新成效。

数据整合明晰消防监管重点

在如今的大数据时代，任何数据的查询、分析、比对都必须建立在基础数据翔实、准确的前提下。

为确保消防基础数据采集的准确、全面，化工区消防支队专门成立了数据采集小组，精心制定统计表，对园区化工企业生产装置、储罐、仓库及堆垛、危险品装卸四大类数据进行收集、统计，不断完善更新园区消防基础数据。

最终，数据采集小组历时近40余天，开展实地调研144余家次，跟班作业54次，驻厂办公600余小时，对园区各企业上报的2万多条数据进行逐条核对更正，有力确保了数据采集的准确性。

为充分利用网络信息平台，数据采集小组将更新后的化工企业涉及的易燃易爆危险品、化工装置、罐区、储罐、管线、码头等基础数据全部导入企业基础数据库，实现了消防监管信息一键查询、数据比对、资源共享等功能，进一步明确了化工企业消防监管重点。

人才联合弥补企业管理盲点

为整合人才资源，化工区以消防委名义下发了《消防观察员工作暂行规定》，经过单位推荐、集中培训、竞争考核、消防委审批的流程，从化工世界500强驻区企业的经理或消防主管中，精选15名责任心强、专业精通、经验丰富的专家担任消防观察员，提升园区消防监督检查专业性。

化工区消防支队会同外聘消防观察员，制发了《化工区企事业单位落实消防主体责任考评细则》，从6个主项、34个分项、102个子项对企事业单位消防安全主体责任进行细化量化，系统、完整地明确企业消防工作内容和任务，为企业消防工作人员开展工作提供标准和依据。

在消防监督检查过程中，支队搭建了企业消防平安文化交流平台，使国有企业、外资企业、民营企业的消防管理理念、经验有效融合，通过互相学习补齐各自管理的短板，实现了消防安全管理“多赢”的目标。

内外结合破解消防监管难点

为破解消防监管难点，化工区建立了“消防支队、企业、第三方”监管体系，将企业日常消防管理内容纳入第三方监管范围，由两家专业安全技术服务公司对园区内化工企业进行全天候安全巡查和帮扶服务，采取“包干到人”、“一企一档”和专家检查等方式，检查并督促企业落实消防安全主体责任。

同时，建立工作情况通报机制，第三方对发现的火灾隐患或消防违法行为、微型消防站运行等内容以周报和月报的形式及时反馈给支队，并对发现的问题隐患进行分类分析，提出相应的意见或建议，为支队开展消防监督检查提供参考。

对第三方检查出的隐患问题，支队将按危险性程度进行分级打分，为消防监督员检查提供参考，并在每季度形成评分表，定期公布，纳入企业消防工作年度考核，实现园区消防安全管理共治的目标。