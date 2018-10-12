为应对严峻的少女怀孕问题-坦桑尼亚一所中学女生每年两次接受怀孕测试

晨报记者 徐惠芬 综合报道

非洲国家坦桑尼亚未成年少女怀孕问题严重。据美国有线电视新闻网11日报道，在坦桑尼亚，不少中学都开展强制性的怀孕测试，比如阿鲁沙中学，8年级以上的女生就必须每年接受2次怀孕测试。

怀孕测试成例行检查

在坦桑尼亚的阿鲁沙中学，怀孕测试已成为该校女生必须接受的例行检查，8年级以上的女生都要接受这个怀孕测试，一直到10年级。

在进行怀孕测试时，约800名女生在老师的陪伴下轮流到厕所进行尿液采样，老师会一直守在厕所隔间外，确保尿液样本不被调换。

怀孕测试是强制性的，一旦发现有女生怀孕，这些女生将马上被开除。阿鲁沙中学负责监管怀孕测试的护士安娜·尤利姆博卡称，开除是必要的，“因为怀孕的女生会成为其他学生的坏榜样”。

据美国有线电视新闻网11日报道，光在乞力马扎罗和阿鲁沙地区，除了阿鲁沙中学外，至少有另5所学校也开展类似的怀孕测试。

现今19岁的阿里弗若哈曾在阿鲁沙地区的摩沙诺中学就读。16岁时，阿里弗若哈怀孕了，她试图掩盖自己的晨吐，谎称自己得了疟疾，但却被迫接受怀孕检查。

“所有学生被带到一间教室里，女老师开始检查我们，她们碰我们的肚子。”阿里弗若哈知道自己怀孕了，她企图掩盖，但根本没用。承认自己怀孕后，阿里弗若哈马上被开除了。

大批女生因怀孕被开除

根据坦桑尼亚教育法，学校有权开除怀孕的女生。而自去年6月起，为了应对严峻的少女怀孕问题，坦桑尼亚总统马古富力宣布，生完孩子后的女生不准重回学校。这也意味着，女生因怀孕被开除后，无法再回到公立学校就读，若想继续学业，只能选择私立学校，但私立学校学费昂贵，许多学生都负担不起。

目前没有官方数字显示在坦桑尼亚，到底有多少女生因怀孕被开除，但是美国一家机构估计，2013年，大约有8000名坦桑尼亚女生因怀孕被开除或者从学校退学。

另一项数据显示，2018年1月至9月，仅在乞力马扎罗省塞米区就有30名女生因为怀孕而放弃学业，其中27名为中学女生，3名为小学女生，

在坦桑尼亚，少女怀孕问题严重。数据显示，该国15至19岁的女孩中，有四分之一正怀孕或已经有过孩子。坦桑尼亚的童婚现象也仍然普遍，20至24岁的年轻女子中，37%在年满18岁之前就结婚了，而在19岁以前结婚的女孩中，超过四分之一女孩的丈夫比她们大10岁以上。

为了解决严峻的少女怀孕问题，除了实行开除怀孕女生的举措外，坦桑尼亚也严惩让就读女生怀孕的男孩或成年男子，最高可面临30年监禁。

此外一些当地媒体曾报道称，当怀孕女生拒绝透露让她们怀孕的男性身份时，也可能会被逮捕。