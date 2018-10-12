沙特记者“失踪”,美国情报指向遇害

陈立希 （新华社专特稿）

美国国会参议院外交关系委员会主席鲍勃·科克10日说，他查阅了美国情报机构就沙特阿拉伯籍记者贾迈勒·卡舒吉“失踪”一事所获信息，卡舒吉“十有八九”在进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆当天遇害。

科克认定，无论卡舒吉在土耳其有何遭遇，沙特政府都有牵涉。

美联社援引科克的话报道：“沙特需要解释的事太多了，因为所有迹象都显示他们至少牵涉他（卡舒吉）失踪。”

美国总统唐纳德·特朗普告诉媒体记者，他已经与卡舒吉的未婚妻哈蒂杰·坚吉兹通电话，美国和土耳其方面保持密切沟通。

坚吉兹向特朗普寻求帮助。按美国白宫的说法，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿、白宫高级顾问贾里德·库什纳和国务卿迈克·蓬佩奥已经与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼通话，要求沙特“彻底、透明”调查。

卡舒吉现年59岁，2日前往沙特驻伊斯坦布尔领事馆，办理与结婚相关手续。他的土耳其未婚妻坚吉兹说，卡舒吉进入领事馆后“再也没有出来”。土方认为卡舒吉在领事馆遇害，召见沙特驻土耳其大使，要求沙特配合调查。沙特否认卡舒吉遇害，同意土方搜查领事馆。

卡舒吉上世纪80年代开始记者生涯，先后在中东地区多个国家采访，为美国《华盛顿邮报》等媒体供稿。卡舒吉与沙特王室成员熟悉，但逐渐与沙特政府对立。最近一次前往土耳其以前，他在美国“自我流放”近一年。

卡舒吉“失踪”触发多方关切。

《华盛顿邮报》10日援引美国官员的话报道，沙特王储穆罕默德曾下令采取行动，把卡舒吉从美国的住所引诱回沙特，随后予以拘押。

美国参议员克里斯·墨菲说，如果沙特确实引诱一名美国居民进入领事馆并杀害，美国需要重新考虑与沙特的关系。

另外，参议员兰德·保罗说，如果证据表明卡舒吉遇害且沙特涉嫌，他将力阻美国对沙特军售。

沙特是美国在中东地区的传统盟友，同时是美制武器的大买家。特朗普去年5月访问沙特，双方达成1100亿美元军售协议。沙特王储今年3月访问美国，特朗普宣布与沙特敲定125亿美元军售订单。