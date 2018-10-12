“X IN动全城”进校园-新闻晨报携手“勇闯上海IFC”举办赛前学校路演活动

晨报记者 李媛颖

10月9日，上海，“新地公益垂直跑–勇闯上海IFC”联手新闻晨报共同举办的“X IN动全城”系列赛前预热活动最后一站落地上海三林中学东校，整场活动通过亲身实践结合主题讲座的形式，不仅让学生们更加了解比赛的公益性质，更使得他们对“慈善”有了全新的认识和体会。

作为申城最具人气且真正经国际认证的垂直跑专业赛事，“新地公益垂直跑–勇闯上海IFC”绕不开的一大主题就是慈善。自2012年赛事举办以来，赛事的所有报名费用都不扣除活动开支全数捐赠给上海市儿童健康基金会，用于上海儿童医学中心贫困病童的医疗救治。迄今为止，上海及香港两站赛事已成功为儿童及青少年慈善事业筹得善款逾三千二百万元人民币，130余名来自全国各地的贫困患儿在“勇闯上海IFC”和上海市儿童健康基金会合作成立的专项基金援助下成功完成了手术治疗。

今年9月，赛前预热活动“XIN动全城”就用线上义卖线下展览的方式引发了全城爱心接力。而这一次把路演活动搬进三林中学东校的校园，不光是因为赛事今年首次设立了“学生接力队”这一特定组别，更重要的还是希望将“新地公益垂直跑–勇闯上海IFC”的慈善理念分享给正在塑造人生观、价值观的学生们，让他们从小就能更多地感悟到运动之乐、助人之乐。

活动当天，晨报携手“勇闯上海IFC”在三林中学东校的校园内安装了运动装置，让学生们都有机会去体验通过自己的努力来点亮X IN灯、点亮他人的希望之光。对此，同学们在课间休息时间表现出了巨大的热情：等待“奉献”的学生排起了长队，正在太空漫步机上努力的同学则接受着来自四面八方的加油助威。“新地公益垂直跑–勇闯上海IFC”对运动和慈善的结合，通过这样一个小小的运动亮灯装置，让今年没机会参赛的学生们也得以体会一二。

体验活动结束后，数百名师生齐聚多媒体厅，参加了一场与众不同的分享会。以“别让等待，成为遗憾”为主题，上海市儿童健康基金会秘书长宋国梵、徐汇公安分局湖南路派出所民警张仁乐，在现场分别分享了他们职业中所见证的苦难和通过救助他人所收获到的精神满足。而今年赛事爱心大使宋寅虽因为工作关系未能亲临现场，也通过一段视频让师生们了解了救助飞行队，让大家通过她的特殊职业经历体会爱和希望的意义。