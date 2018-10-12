晨报记者 孙俊毅

本周五被列入中国体育彩票足球竞彩项目的重点赛事依然是欧洲国家联赛。

周五011欧国联 13日02:45比利时VS瑞士比利时在首场欧国联中客场3比0击败冰岛，卢卡库梅开二度。比利时队本次名单略有变化，热刺中场登贝莱和中卫费尔通亨、狼队后卫登东克尔、水晶宫中锋本特克都因伤没进入大名单，德布劳内虽恢复训练，但依然未参加本次国家队，费莱尼也有伤在身不会出场。瑞士队最大的麻烦是世界杯对塞尔维亚时的庆祝动作涉嫌种族问题，老将利希施泰纳、贝赫拉米、中卫朱鲁和中场格尔森·费尔南德斯都被排除出国家队。主流机构对本场开主让一球/球半，符合双方实力对比，正路结果主胜是大概率。

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比利时（-1）VS瑞士 平/胜周五012欧国联 13日02:45克罗地亚V英格兰

首场欧国联克罗地亚0比6惨败给西班牙，让外界略感意外，本次国际米兰后卫弗尔萨利科和中场布罗佐维奇、格拉斯哥流浪者后卫巴里西奇等因伤退出，利物浦中卫洛夫伦伤愈回归。英格兰首场欧国联1比2不敌西班牙，随后友谊赛1比0击败瑞士，本次名单中包括莱斯特城中场麦迪逊、沃特福德中场查洛巴、多特蒙德前锋桑乔、德比郡中场芒特都是首次入选英格兰队。主流机构对本场开平手盘主队中高水，英格兰有望不败。竞彩胜平负推荐：克罗地亚V英格兰 负/平

周五013欧国联 13日02:45奥地利VS北爱尔兰奥地利首场欧国联0比1不敌波黑，本次名单中，拜仁球星阿拉巴、霍芬海姆中场格里利奇因伤退出。北爱尔兰首轮小组赛1比2不敌波黑，本次名单和上次基本没有变化。奥地利主场成绩不俗，主流机构对本场开主让一球中水，支持力度较足，主胜呼之欲出。

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奥地利VS北爱尔兰 胜