2018青超联赛U17组决赛 2∶1力克梅州客家-申花梯队勇夺冠军

晨报记者 甘 慧

在昨天下午进行的2018青超联赛U17组决赛阶段的决赛中，凭借齐龙和陈申吉的进球，申花2∶1战胜梅州客家，夺得冠军。据悉，10月20日中超联赛申花主场对阵天津权健的时候，申花U17梯队将携青超联赛冠军奖杯到虹口足球场庆贺胜利。

一步一个脚印成为全国冠军

绿地申花俱乐部在重建青训体系的时候，策略性地将重点放在了U17梯队的建设上。俱乐部网罗优秀球员，这支梯队的球员人数达到了三十人左右。去年7月，俱乐部又聘请西班牙籍青训教练戴维·皮利出任U17梯队的主教练，胡安·路易斯助理教练，希望将欧洲先进的青训理念带给这支队伍，使这批队员能够更好地成长。

这支队伍组队之初大概是全国前六的水平，经过这一年的努力，球队的成绩稳步提升。2017年全国U系列联赛中，申花获得了第3名，仅次于鲁能和恒大。这也是近十余年里，申花首次在全国U系列的比赛中进入前三名。

在2017全国青少年冠军杯赛中，申花以2胜2平1负的成绩获得亚军。冠军杯是一项级别很高的赛事，仅有该年轻段全国的前3名才有资格参加，另外再加上新疆宋庆龄足校以及两支国外的同年龄段球队。而在今年年初的全国青少年男子足球U17锦标赛上，申花又一次杀入了决赛，只可惜在最后的决赛中点球惜败给华夏幸福。此次青超联赛是这支队伍在近一年中第三次出现在决赛场上，全队上下都憋着一口气，要为申花拿回一个冠军。

开始为新5年进行布局

通过此前4年的努力，申花的青训从无到有，现在整个青训框架已经搭建完成，建起了 99/00、01/02、03、04、05、06、07等 各 级 梯 队 。 而 且99/00梯队已经向一线队输送人才，01/02梯队跻身全国一流水平。现在，申花的青训进入了一个全新的阶段，开始为新5年进行布局。

俱乐部总经理助理、青训总监严翔表示：“俱乐部将结合中国足球改革的大背景，进行校园足球合作，加大布点力度，加强定点校园足球，从合作的布点中选出优秀苗子加以培养，通过和校园足球合作搭建自己的青训体系，从而弥补申花青训后备力量。”在青训点增多的同时，俱乐部也将抓质量，俱乐部董事长吴晓晖说，“我们的青训点不应该是群体型的，而是精英型的，基地数量多也许是好事，但质量高更重要，我们要有一批重点的基地、重点的梯队、重点的球员。我想把我们有限的投入用在刀刃上，把重点抓好。”

今年8月，克罗地亚籍教练拜塞克走马上任，出任申花青训顾问及03梯队主教练。值得一提的是，俄罗斯世界杯上带领克罗地亚队杀进决赛的主教练达利奇，与拜塞克一起作为青训的黄金搭档，在瓦拉日丁队共同工作了很长一段时间，两人一起制定了一套青训的发展计划。据悉，拜塞克将与申花的中国同事一起，结合中国足球和申花的特点，将这套青训发展计划用于申花，帮助申花青训的发展。

拜塞克等外籍青训教练在培养年轻队员的同时，还将帮助培养申花自己的青训教练。随着各项青少年赛事的结束，接下去俱乐部在每周末都将安排教练员培训班，由拜塞克等青训教练授课。严翔说：“青少年足球水平的提升，跟青训教练水平的提升息息相关，所以接下去我们会在青训教练水平提高上进一步下功夫。”