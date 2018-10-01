我国汽车业第一次突破股比限制-宝马30亿欧元增持华晨宝马至75%

晨报记者 林劲榆

昨天，宝马集团和华晨中国相继宣布，德国宝马计划增加其在华晨宝马中的股份比例，从50%提高到75%。作为协议的一部分，华晨宝马的合同期限在2028年到期之后将延长到2040年。华晨宝马将成为中国汽车史上首个突破股比限制的合资车企。

华晨宝马卖出25%股份

昨天晚间，华晨汽车发布公告称，向宝马出售华晨宝马25%股权，股权转让的金额为290亿元人民币（约30亿欧元），华晨宝马的整体估值为1158亿元。

据悉，宝马集团、华晨集团将签署相应协议，这项股权调整将在2022年完成。但本次交易需经有关部门的批准，并需要通过华晨中国股东大会的同意。

政府有关方面也在双方达成新的合作后表示：“宝马公司是中国政府放宽汽车行业外商来华投资股比限制后的首个受益者，可以说是‘一马当先’，这也表明中国推进开放不仅是‘说到’，更是踏踏实实地‘做到’”。

除了股比调整之外，宝马集团和华晨汽车集团还联合宣布，股东双方将延长华晨宝马的合资协议至2040年（从2018年至2040年），进一步深化双方的成功合作。

与此同时，对华晨宝马的投资将增加30亿欧元，用于未来几年沈阳生产基地的改扩建项目：位于铁西的新厂区建成后将使铁西工厂现有产能翻倍；而大东厂区的改扩建项目也在进行中，尽管产能将保持不变，但生产体系将更加柔性化，可以根据未来宝马车型和市场需求而逐渐拓展。

因此，未来三到五年内，华晨宝马的年产能将逐渐增加到每年65万台，并将创造5000个新的工作机会。

之前，宝马集团和华晨集团已就华晨宝马的长期发展签署长期框架性协议，根据协议，华晨宝马将继续扩大投资和生产，计划于2019年实现产能52万辆，以使其辽宁沈阳基地“变身”为全球化产品的生产基地；到2020年实现BMW品牌首款纯电动车型BMW iX 3的国产化并出口全球。

股比放开考验中国车企

昨天，在港交所上市的华晨中国停牌。早在今年7月，就有消息称，宝马将在华晨宝马中的股比由现阶段的50%提升至75%。由于合资公司股权是华晨中国的重要资产，当时消息公布后华晨中国的股价应声大幅下跌，盘中跌幅一度达到19.71%，创2008年10月以来最大盘中跌幅。

据华晨中国2017年的财报显示，去年华晨宝马的盈利为104.8亿元，以华晨和宝马各50%的占比来算，华晨宝马对于华晨中国的贡献为52.4亿元。然而，去年华晨中国的净利润为43.76亿元。

对于华晨中国来说，股比放开既是挑战也是机遇。华晨汽车集团董事长祁玉民表示：“开放股比是一件好事，会倒逼自主品牌自主前进，我们不能躺在合资品牌的功劳簿上沾沾自喜，必须努力寻找自己的出路。”

获得更大控制权的宝马集团正积极加大在华晨宝马的投入，对于华晨中国来说也未必就是损失。摩通在研究报告中指出，华晨中国在合资企业的持股降低，但产量提升、生产新能源车，以及延长合资期限都将带动现金流。

我国放开汽车合资公司股比限制讨论多时，今年开始逐步落实。6月28日，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018版）》，其中提到，将于2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制。后续政策将一步步放开：2020年取消商用车外资股比限制，2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。