年赚1亿，泡椒凤爪第一股将亮相

晨报记者 曹西京

新三板刚摘牌一个多月，A股IPO排队近3年，“泡椒凤爪第一股”有友食品10日顺利过会，成为今年以来在A股上市的第一家重庆企业，也是保荐券商东北证券今年来首个过会项目。在集齐火腿、鸭脖、瓜子等众多零食美味之后，A股市场的辣味食品再度扩容。目前除了江西的煌上煌、湖南的绝味食品等鸭脖，来自重庆的凤爪将登场，湖北的周黑鸭则在港上市，这其中广大吃货功不可没。

小零食年净利润过亿元

根据有友食品的招股书预披露稿，公司计划在上交所上市，拟发行不超过7950万股，募集资金将用于建设产业园项目和营销网络及品牌推广,共将使用募集资金5.6亿元。

数据显示，2014年-2017年，有友食品实现归属于母公司股东的净利润分别约1.19亿元、1.08亿元、1.22亿元、1.9亿元。公司申报的招股说明书显示，其主营泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，泡椒凤爪销售占比80%左右。

2014-2016年以及2017年上半年，公司实现营收分别为8.8亿元、7.52亿元、8.27亿元和4.94亿元，其中泡椒凤爪实现收入分别约为6.45亿元、5.75亿元、6.3亿元及3.85亿元，占公司同期主营业务收入的比例分别达73.56%、76.63%、76.27%和78.28%。除了泡椒凤爪，其还有卤香火鸡腿、豆制品和花生以及竹笋等休闲食品，但是销量有限，所以泡椒凤爪还是拳头产品。

在招股书中，有友食品也直言，从长远发展来看，这种单一的产品结构会使得公司面临一定的经营风险。

曾新三板挂牌股东401个

值得一提的是，相较于其他企业，有友食品的股东高达401个，并涵盖了信托计划、契约型基金和资产管理计划三类股东，而三类股东的问题一直是证监会关注的重点。

作为泡椒凤爪龙头企业，有友食品早在2014年11月就在新三板挂牌。2015年10月，公司公布了IPO辅导的进展，仅2015年下半年便增加了197户股东。2015年12月17日，有友食品正式停牌，带着401户股东踏上IPO排队之路，在证监会网站披露了招股书申报稿，这距离其挂牌新三板才一年。

公司控制权一直牢牢掌握在董事长鹿有忠手中，个人持股比例高达66.94%，加上其妻女持有的20592.9万股股份，一家三口持股占比达91.51%，是公司实际控制人。此外，其兄弟鹿有贵、鹿有明分别持股1.71%和1.59%。整个“鹿氏家族”合计持股比例高达94.8%。

除了前十大股东之外，其他391名股东合计持股3.84%。这些股东包含了信托计划、契约型基金和资产管理计划三类，其中有天弘基金、齐鲁证券、广发证券资管、工商银行等。但公司挂牌期间并未增发，所以上述“三类股东”均为二级市场买入，合计持股比例约0.44%。

今年8月20日，有友食品发布公告称，根据公司战略发展规划，其股票自2018年8月21日起在全国股转系统终止挂牌。从8月21日摘牌到过会，有友食品只用了不到两个月的时间。但从2015年12月向证监会首次报送招股书至今也排队近3年了。

市场推测公司当时摘牌的主要原因是清理“三类股东”。事实上，摘牌清理“三类股东”已经被多个成功上会的案例证明可行，也是目前较多企业的选择。