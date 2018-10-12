晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市受外围市场大跌拖累以大幅下挫开盘，盘中除西藏板块和部分建材股走势较强外，大部分都是惨绿，午后市场看不到反弹迹象，最后的守仓人也开始加入抛筹队伍，最后沪市收盘暴跌逾5%，将2638点“股灾底”跌穿，失守2600点大关，千股跌停再现。

煤炭企业业绩稳增长

2018年三季度煤炭均价同比涨幅达10.90%，从环比情况看，三季度由于煤价保持高位，大部分收入和净利环比呈现上涨的态势。预计多数公司业绩环比增速在5%-10%之间。前三季度累计看，预计上市公司整体业绩同比增幅在12%左右。机构分析师表示，四季度随着冬储需求和采购集中释放，煤价会重新进入上涨通道，预计四季度均价在670元左右，将显著高于三季度，预计全年均价660元/吨，同比上涨约3%。

从长期看，国家供给侧改革持续推进，对大型优质煤炭企业形成利好。采取长协等有效措施促进煤炭等产品价格保持在合理区间，煤炭板块的盈利将保持稳定增长。

国企改革增强操作性

2015年对外发布的国企改革纲领性文件——《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》曾明确指出，国企要“推行职业经理人制度，实行内部培养和外部引进相结合，畅通现有经营管理者与职业经理人身份转换通道，董事会按市场化方式选聘和管理职业经理人，合理增加市场化选聘比例，加快建立退出机制”。

而在日前召开国有企业改革座谈会上，针对如何推进国企职业经理人制度明确，要推行经理层任期制和契约化管理，按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则，建立职业经理人制度。具有较强的可操作性。

刚修复却遭连累

大A超跌修复行情刚展开，恰好又遇到欧美股市暴跌，于是跟跌不跟涨的尿性再度发作，昨日大A以跳低80多点开盘，直接将所有想逃离股市的朋友全部闷煞。沪综指盘中最低下探至2560点，这一点位，已经击穿股灾时的熔断底2638.3点，创2014年11月底以来新低。深证成指、创业板指均创2014年7月下旬以来新低。

技术上，外围市场风险正在释放之中，投资者情绪偏空，短线宜谨慎观望。不过股指急跌也容易刺激中长线资金进来抄底布局，毕竟我大A已经调整了3年之久，股价早就躺底，结构性的市场机会还是比较多的，A股估值处于历史底部，投资者此刻需要冷静应对，不必跟风割肉。