风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

昨天，好运营业部工作室讨论说：前期市场的低迷行情并没有影响外资进军A股的热情。从产品成立间隔上看，去年成立的外资私募产品之间的最大间隔为近8个月，而今年除3月、6月外，每个月均有新产品成立，密集度显著提高。

据私募排排网数据显示，19只产品中，有8只为股票多头策略基金，5只为债券型产品，6只为其他策略。其中，惠理投资的3只产品均为股票策略型，而同样有3只产品的富达利泰和瑞银资管，均配置了一只股票策略基金和两只债基。

“从这些产品的策略看，以投资A股产品居多。这也可以从陆股通(沪股通和深股通)流入资金上看出外资对A股的青睐。数据显示，8月份在A股市场震荡下调时，外资呈现净流入354.53亿元，较上月增加69.77亿元。且7月表现也较为亮眼，逆转了6月末外资接连净流出的态势。一句话，就是大A被外资结结实实抄了底。”高智说。7月、8月和9月，A股似乎已经到了拒绝一切利好、坚决躺底不起的地步，很多小散非常失望，纷纷割肉离场，孰料，从9月底开始做多力量迅速推高股价，令交出带血筹码的小散后悔不已。但是本周又出现大跌，似乎轮到抄底的外资胸闷了。

“连我们这个小小的工作室都看到了下跌是机会，为什么那么多国内机构却一直没有发现呢？现在看，市场不为反弹所动还是有道理的，因为不确定因素实在太大。”娇娇周四看着一片绿色的屏幕幽幽地说道。

“国庆期间，公募传奇大佬王宏远公开唱多，作为前海开源基金联席董事长，王宏远建议公司召开投决会，作出全面加仓的决定。虽然针对不同契约、不同风险特征的基金制定了不同的策略，但总体上做多方向非常明确。如今媒体上对王宏远看多后市大加渲染，周四股指暴跌，更有人认为王的决定是错误的，但我总觉得这个全面加仓的决定还是比较明智的。”高智道。今年以来外资已经流入A股2300亿元，其目标就是针对中国核心资产的 “自由流通股”，其实，目前A股的部分大蓝筹、大白马股估值非常低，整体估值远远低于标普500指数，对于嗅觉灵敏的外资来说，此时不下手更待何时。王宏远管理的资金不算少，他当然需要提前布局，暴跌正好给了他机会。

今日行情预测：收阳仓位：70%