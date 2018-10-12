互联网保险误导渠道变化多端-警惕微信朋友圈成保险销售误导的新温床

见习记者 杨晓东 实习生 贺岸雄

近年来，互联网保险因其购买便捷、产品丰富等特点，给保险消费者带来便利，但同时也存在风险隐患。市民王先生告诉记者，“十一黄金周期间，自己的朋友圈里分两种人，一种晒家庭旅行照，另一种就是这些保险代理人统一的蹭热点画风，什么‘国庆到福利到’等宣传链接铺天盖地，把收益说的天花乱坠。”继借助电话、银行等作为保险销售的渠道后，微信朋友圈和群聊已成为保险销售误导的主战场。

正确防范的首先要看清风险

据了解，保险代理人或中介机构为了在互联网平台推销各类保险产品，往往会发生信息披露不充分，投保前避重就轻等误导性销售。只讲产品的好话，而不解释对客户不利的方面，前段时间在一些知名互联网保险平台，大肆宣传可以续保到105岁，只字不提一旦发生疾病第二年不能续保，也不提产品停售无法续保等潜在风险，这样的变相误导实在可怕。

针对如何应对互联网保险存在的风险隐患，尽量避免消费者上当受骗，记者从中国银行保险监督管理委员会获悉，购买互联网保险时需谨防的三大风险：

首当其冲的就是“吸睛”产品暗藏误导。有的保险机构为片面追求关注度和销售量，推出所谓的“吸睛”产品，存在宣传内容不规范、网页所载格式条款的内容不一致或显示不全、未明确说明免责条款等问题，涉嫌误导消费者。此外，在线平台经常暗藏“搭售”。某些在线平台在其票务、酒店预定页面通过默认勾选的方式销售一些保险产品，未明确列明承保主体或代理销售主体，未完整披露保险产品条款等相关重要信息，侵害了消费者的知情权、自主选择权等权益。最后，“高息”产品往往暗藏骗局。一些不法分子利用互联网平台虚构保险产品或保险项目，或承诺高额回报引诱消费者出资，或冒用保险机构名义伪造保单，往往涉嫌非法集资，给消费者造成经济损失。

针对部分互联网保险存在的问题，监管部门表示将依法采取监管措施。同时，中国银行保险监督管理委员会提示保险消费者，购买互联网保险时应留意以下方面：

一、阅读条款，谨防误导宣传。保险消费者要主动点击网页上的保险条款链接，认真阅读保险条款和投保须知等，结合条款内容决定是否购买相关保险产品，不要轻易被某些“吸睛”产品的宣传“噱头”误导。二、评估需求，合理选择产品。建议保险消费者评估自身保险需求，认真了解拟购买保险产品的保险责任、除外责任、保险利益等重要内容，从而选择购买符合自身保险保障规划和实际需求的保险产品。三、擦亮眼睛，勿受高息诱惑。保险消费者要认清保险的主要功能是提供风险保障，尽管部分保险产品兼具投资功能，但其本质仍属保险产品,以保障功能为主。保险消费者不要轻信保险产品“高息”宣传，避免遭遇非法集资骗局。

新规出台前老办法继续有效

解气的是，记者注意到今年下半年以来，包括云南、黑龙江、山东等在内的多地保监局就针对”微信群、朋友圈传播误导性内容的行为“开出罚单，多家保险分支机构以及保险中介公司受到警告、罚款。责任追究与业绩、职级晋升挂钩！监管惩治销售误导行为从不手软。

今年6月初，一份名为《关于加强自媒体保险营销宣传行为管理的通知》下发至各保险市场经营主体，严打保险机构、保险从业人员利用自媒体平台虚假宣传，误导消费者。

而作为互联网金融的第一个细分行业的监管办法，《互联网保险业务监管暂行办法》（简称《暂行办法》）自2015年10月施行后，原规定为有效期3年。就在业界关注是否将于今年10月1日失效之时，银保监会于9月30日下发通知，称正加快修订监管办法，在新规定出台前，《暂行办法》继续有效。《暂行办法》对互联网保险业务的经营条件与经营区域、信息披露、经营规则、监督管理等方面作出规定，既规范了互联网保险经营行为，也促进了互联网保险业务发展。数据显示，互联网保险业务保费收入从2014年的858.9亿元，增至2017年的1835亿元。