二手房成交面积越来越小

记者刘因 实习生 任斐迪

北上广深四个一线城市70平方米以下小面积段刚需户型成交套数占比扩张显著，70-90平方米占比变化不大，90平方米以上的各面积段基本都呈现出收缩趋势，这是克而瑞《10大重点城市二手住宅需求结构特征解析》报告显示的。

由此不难看出，“高房价”促使一线城市的居住品质和舒适度下降，刚需购房者无力负担高总价房源，只能选择面积较小，总价偏低的房子居住，而且这样的情况在短期内难以改变。

成交总价普遍上涨

因这波行情带动了房价上涨，各城市主力总价段均存在上移趋势，仅上移的幅度程度存在差异：第一梯队，以北京、上海、广州、杭州为典型代表，0-100万元、100-200万元这两段的成交套数占比均有了显著下降，与此同时200-400万、400-600万元的扩张趋势较为明显，第二梯队，以重庆、郑州为代表，0-100万元成交套数占比下降，100-200万元、200-300万元这两个总价段呈现出不同程度的扩张。

从成交总价段来看，100-200万元和200-400万元的季度成交套数基本都在1.7万套以上，二者占据了总成交套数的“半壁江山”，是购房者选择的主力总价段。但100-200万元占比呈收缩趋势，而200-400万元占比显著增长，较2016年第一季度上升了2个百分点，结合面积段、房型的成交情况来看，并非人们的居住环境得以提升，而是房价上涨制约了人们的购买力，200-400万元的预算也仅能够得90平方米左右的二手住宅，可基本满足三口之家的需求，故而400万也算是主流购房者的购买力“瓶颈”。

值得关注的是，400-600万元这一总价段占比也有逐年提升的迹象，从2016年第一季度的7%逐步上升至2018年第二季度的10%。

二房为成交主力

成交房型看，二房毋庸置疑成为了主力房型，且占比与日俱增，2018年第二季度二房占比高达48%，较2016年第一季度上升了8个百分点。结合面积段情况综合分析，原因主要是受供应结构影响，存量住宅中二房仍是主力户型，加之面积段主要集中在90平以下，总价基本在主流刚需客群的承受力范围内，因而成交套数占比较大。

其次一房成交占比也有增大的趋势，上升了4个百分点，一方面面积段较小，迎合了部分看涨后市买房投资者的需求，另一方面一线城市晚婚者、独身者比例较大，一房基本可满足日常的生活需要。

值得关注的是，因二孩政策放开，部分置业者在购房时更加关注户型的功能性，小三房或“2+1”等户型满足了许多家庭“一步到位”的需要，目前的成交占比在19%左右，未来还有潜在的增长空间。