《找到你》揭示女性生存困境，姚晨马伊琍戏里戏外皆默契-“孩子让我们体验毫无戒备的爱”

晨报记者 陆乙尔

由吕乐执导，姚晨、马伊琍主演的影片《找到你》正在热映中。这部曾入围今年上海国际电影节金爵奖的小成本剧情片，凭借豆瓣7.4分的良好口碑，自10月5日上映以来票房逆袭增长，从上映首日单日票房榜第五位已上升至如今第三位，仅次于国庆档热门《无双》和《影》。

该片愈加受到关注离不开导演对当代女性生存现状题材的深耕，也离不开姚晨、马伊琍两位主演对于两位身份完全不同的母亲极具感染力的精彩诠释。在接受晨报记者采访时，两位主演都表示，影片不仅展现了无私的母爱，更希望借此引发大众对女性事业、家庭、孩子等现实问题的思考。

谈平衡

“希望对职场女性有更多包容”

《找到你》中，马伊琍饰演的保姆孙芳是一位处于城市边缘的年轻母亲，她偷走了姚晨饰演的律师李捷的孩子，不同身份的母亲在四十八小时的命运博弈中爆发出同样的母性本能。片中两个女性角色都颇具代表性，姚晨的职场妈妈事业得意，却无法兼顾孩子，还要与前夫争夺女儿的抚养权。马伊琍饰演的母亲则遭受丈夫家暴，为身患绝症的女儿付出所有后仍然只能看着女儿离世，最后走上歧路。

姚晨更愿意把李捷这个角色定位成新时代女性，“以前女性只需要在家庭里做好你该做的一切，你就是一个很优秀的女性了，但在这个时代，更多女性走入职场，要做的事情比以前复杂多了，用最俗的一句话来说，就是要上得了厅堂下得了厨房。”在她看来，这个角色有许多困惑，比如探究人生价值、处理亲子关系、平衡家庭与职业发展等等。

影片中两位母亲都对孩子付出了爱，不过姚晨希望观众不仅能体会到母爱，更能看到女性对自身命运的思考。“片中有一句台词说，母爱是伟大的，但其实母爱是一个人为自己的选择去承担后果而已。在李捷看来母爱并不值得歌颂，它是人的一种本能，其实最该被感谢的是孩子，是孩子能够让成年的我们真的体验到那种毫无戒备、信马由缰的爱，那种爱是自由的，我们甚至可以为它献出生命。”

平衡工作与家庭是姚晨角色所面临的难题，她也希望通过这部影片让更多人去思考这个问题，“这个时代女性确实已经越来越能找到自我价值，我也希望社会环境对职场女性有更多的关心和包容。”

谈母爱

“所有母亲都是平等的”

片中，马伊琍一改往日短发干练造型，为了这个农村保姆角色花了9小时接长发，最后以长马尾形象示人。马伊琍笑言，当时接长发拍戏的两个月，女儿第一次看到被吓到了，朋友看到她第一眼也都几乎没认出来，“那两个月活得很有意思，非常自由，去任何地方大家都认不出我是谁，没有任何包袱。那两个月我就是孙芳，不是我自己。”

当然，造型变化只是外在的辅助，在马伊琍看来，演员最重要的还是有没有活在这个角色里。她的两个女儿都曾请过保姆照顾，因此很有感触，“我很幸运碰到的都是特别好的阿姨，看到了阿姨身上很多让我特别感动、特别闪光的地方，我都用到了孙芳身上。不管孙芳去他们家的动机是什么，她就是一个非常爱孩子的女人。”

孙芳在生活的重重压迫下走上歧路，“绑架”了李捷的孩子，马伊琍希望观众不只是看到角色凄惨的命运，也能看到母爱的伟大。“有钱的妈妈或者生活条件比较差的妈妈，她们对孩子都一样有爱，在这一点上所有母亲都是平等的。老天爷让你成为母亲，你就有权利去爱孩子，也有权利享受和孩子相处的天伦之乐。”同时，她也希望观众看完后能多关注身边比较弱势的人，“比如说你身边有被丈夫家暴的女性，你可以让她勇敢一点，学会说不。”

现实生活中马伊琍已是两个孩子的母亲，她说，孩子每一天的成长都是自己的一次重生，“你会看见有很多东西是你至今都不能接纳的，学会换位思考，去接纳孩子身上的问题，也是重新接纳你自己曾经无法跨越的那些难关。”

谈合作

“年龄相当，有很多共同话题”

影片中，李捷和孙芳虽然是雇佣关系，在日常相处中其实有许多温暖时刻，比如帮对方脚后跟贴创口贴，或是带着孩子一起去海边玩。在马伊琍和姚晨看来，保姆付出情感去照顾别人很不容易，如果没有孩子的事情，两个角色完全有可能成为很好的闺蜜。“如果雇来的阿姨是真心把孩子当自己的孩子来看待，妈妈也会把那个人当做自己姐妹来看待。我家里跟阿姨就是这样，把她当成自己人，像一家人一样。”马伊琍说。

最终，李捷和孙芳完成了对彼此的救赎，孙芳在结尾醒悟过来，知道这样一意孤行和带着怨气的生活对谁都无益，李捷则懂得如何做一个更好的母亲，除了事业之外应该花更多时间陪伴女儿。对于片中两人的关系，马伊琍解读道：“其实孙芳的出现是让李捷成长的，在没有遇到孙芳之前，李捷会以为赚钱、事业是自己的全部，一旦找到一个觉得可靠的保姆，就把孩子都扔给她了，忽略了自己跟孩子之间的互动和去体会成长的那种乐趣。对于现代的职业女性来说，我相信很多妈妈都会有跟李捷同样的感受。”

戏外，两位女演员是第一次在大银幕上合作，姚晨坦言，两人年龄相当，有很多这个年龄段的共同话题，开拍后很快就配合默契，合作得很舒服，戏拍完后也经常用微信聊天，“在这个行业其实并不会交到很多同行朋友，大家都很忙，真的能成为朋友的，那就是因为确实在某些精神层面有共鸣，尤其孙芳和李捷这两个角色让我们俩在戏外也能走得很近。“