第二十届中国上海国际艺术节改革开放四十周年展演板块昨发布-四部大戏平凡中见证大时代变迁

晨报记者 邱俪华

今年是改革开放四十周年，中国上海国际艺术节的舞台上集结了多部以上海为创作背景的现实主义题材作品，为大时代礼赞、为平凡人歌唱的文艺作品将在这一打响上海“红色文化、海派文化、江南文化”品牌的重要平台轮番上演。

话剧《许村故事》《生命行歌》《星期日工程师》以及沪剧《小巷总理》，这四部大戏都立足于基层，直面社会题材，不仅映照着时代变迁，更直观反映了改革开放给百姓生活带来的点滴变化，生动展现上海改革开放以来文化发展的壮丽图景。

关注社会热点 创作以人为本

现实主义题材作品的创作是对社会热点问题的关注与回应。旧区改造和养老问题在近年来都是老百姓密切关心的话题——话剧《许村故事》取材于上海市闵行区许浦村“城中村”改造的故事，表层写拆违治理脏乱差的环境，深层则反映许村民众在“利益”面前的选择；话剧《生命行歌》则取材于上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心安宁疗护病房，以病房中形形色色的老人为主角，深刻探讨了生命与死亡的命题，展现了生命的祥和暖色。这两部作品聚焦于热点话题，取材于真实故事，反映现实生活中的方方面面。

采访中，上海戏剧学院、上海上艺戏剧社《许村故事》导演王佳健告诉记者：“这个题材很有意义，所以动员导演系师生为班底开始创作，当时下生活了很多次，听当事人讲故事，累积了将近四万字的文字素材，最后精简了一万字，形成了现在两个小时篇幅的戏。”《生命行歌》导演查明哲则表示，这部戏从现实题材出发，探讨的就是当下社会最现实的题目“生与死”，“当下已急剧进入老龄社会，如何认识生与死的问题，在这一点上，该剧深刻关注当下，人物都有生活原型，再结合主创在各地的采访和走基层，在此基础上进行了审美和艺术加工，表达的也是普通百姓的命运。尤其是临终关怀的主题首次在话剧舞台上展现，希望可以和大家一起来谈论，我们要以怎样的态度和方式接受生命的必然过程。”

扎根基层群众 深挖创作源头

如果说艺术是一棵树苗，广大人民群众就是它生长的土壤。文艺作品只有扎根基层，才能保持艺术创作蓬勃的生命力和源源不断的创作活力。这几部现实主义题材作品都聚焦平凡人的生活，在艺术创作中提纯生活，又通过艺术表现来滋养生活。如沪剧《小巷总理》以上海市长宁区虹储居委会党总支书记朱国萍为原型，社区作为舞台，关注社区邻里关系，以高度提炼的创作手法表现身边事。

采访中，沪剧《小巷总理》2014版主演，上海长宁沪剧团团长、艺术总监陈甦萍说：“主人公是社区最基层的干部，我当时下生活两个月，才发觉小巷总理的故事真的是说不完。这一次参加艺术节的是2018年的新版，我们在阵容上以老带新，希望给观众耳目一新的感觉。同时，沪剧的特点本来就是用上海本土文化的形式去讲故事，这也是沪剧独特的魅力，我们会讲好这个故事，展现时代风貌。”

着眼身边人物 折射时代变迁

除了作品里蕴含的红色基因，“以小见大”也是这几部原创新作的共同特点。作品通过改革开放进程中一个个小人物的故事，折射出大时代的变迁。如话剧《星期日工程师》就讲述了发生在上世纪80年代初的“韩琨事件”。在大时代的转角，在刚刚步入改革开放进程的上海，工程师韩琨既是小人物、身边人，也是所有在改革开放初期勇敢奉献的前辈们的缩影。

采访中，《星期日工程师》的编剧、导演王丽鹤说：“作为一部主旋律的现实题材话剧，这部戏的班底以80后为主，讲述的是一个真实的新闻事件。创作过程中，我们实地采访了亲历者，希望呈现最客观真实的细节。我们也深深感觉到，每一个时代都需要年轻人来担负起革新的使命，这个主题是不变的。我们还原了四十年前很多的场景和细节，和观众一起去回忆、感受、思考和展望。相信无论是什么年龄的观众，看完都能感到有所收获。”

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艺术节首轮优惠票昨开票16日还有二轮优惠票销售

晨报记者殷茵报道 昨日是第二十届中国上海国际艺术节首轮优惠票销售首日。此番优惠票销售涵盖了本届艺术节参演剧目的所有剧场演出项目，票价最低从20元起，总计发售演出票逾14000张，几乎覆盖了上海各大主要剧院。市区的社区售票点从上午9:00开始，多个郊县的售票点13:00开始，首轮销售规则依然遵循每人限购6张，单个演出限购2张的原则，以便更多市民能购买到心仪的演出。值得一提的是，今年的艺术节票务工作较之往年更为系统和完善，各大销售点会发放完整剧目清单，亦将支持支付宝支付。

此外，作为惠民项目的“艺术天空”“艺术教育”“扶持青年艺术家计划暨青年艺术创想周”和共青森林音乐节，项目售票及预约都在艺术节官网上实现，均价不超过100元，为市民全面参与艺术节的各项活动提供便利。

首轮优惠票销售今日截止，之后组委会还将及时统计余票，并安排在10月16日进行第二轮优惠票销售，首轮没有购票的观众还可前往上戏实验剧院（华山路63号）

进行选购。同时10月17日开始，余票将在艺术节官网票务平台，及在美琪大戏院票房实现线上线下的常设销售，今年优惠票销售将贯穿整个艺术节举办期。