王复生：勇于为理想献身的共产党员（为了民族复兴·英雄烈士谱）

新华社昆明10月11日电 （记者丁怡全）“王复生是云南籍第一位共产党员。他是一个为理想而献身的革命者，是云南人民的优秀儿子。”云南省祥云县“红色传承”教育基地管理中心主任王锦琼介绍烈士王复生的事迹时，总是满怀深情。

王复生，原名王濡廷，1896年9月出生于云南省祥云县。1917年考入北京大学文科预科班。受五四运动和新文化思想的熏陶，王复生开始接受马克思主义。1920年3月，在李大钊的指导下，王复生与邓中夏等19人发起成立了中国第一个马克思主义研究团体——北京大学马克思学说研究会，在北京等地积极宣传介绍马克思主义，开展工人运动和学生运动。

1920年11月，李大钊建立北京社会主义青年团，王复生是第一批入团的团员之一。1921年秋转为中国共产党党员。

在宣传马克思主义的同时，王复生还参加了李大钊、邓中夏等领导的早期北方工人运动。1921年秋，王复生受党组织派遣先后到陕西华县、绥德和广州等地建立党的组织，宣传马克思主义。与此同时，王复生引领自己的两个弟弟王德三、王馨廷先后走上革命道路。

1926年4月，王复生被党组织派往广州，在国民革命军政治部工作。5月，在国共合作的形势下，受党组织派遣，王复生回云南主持建立了以共产党员和国民党左派为骨干的国民党云南省临时党部，积极配合中共云南地方组织开展革命运动。“四一二”反革命政变后，王复生遭军阀逮捕，后被营救出狱。

1928年6月，王复生按照党中央指示前往东北，在哈尔滨和齐齐哈尔等地开展革命活动。“九一八”事变后，日本帝国主义侵占我国东北，王复生遵照党组织的安排，在齐齐哈尔、汭河、黑河一带，开展抗日统一战线工作，组织抗日活动，帮助解决抗日义勇军马占山部的粮食和武器供应问题。同时，利用各种社会关系开展抗日宣传，积极发展党员，恢复建立党的组织。

1936年6月，日军在东北地区实行“大检举”、大搜捕，大肆逮捕抗日爱国人士，疯狂镇压抗日力量，王复生不幸被日军宪兵队逮捕。日寇对王复生进行了残酷的刑讯逼供，胸骨、肋骨、腿骨全都被打断，逼他说出党组织和抗日活动情况，但王复生视死如归，始终严守党的机密。1936年8月15日，王复生在齐齐哈尔北门外江坝被日军杀害，时年40岁。

为了党和人民的事业，王复生奔走于云南、北京、陕西和黑龙江等地。面对酷刑，他严守党的机密，展现了共产党人的浩然正气和宁为玉碎、不为瓦全的铮铮铁骨，保持了共产党人宁死不屈、视死如归的自我牺牲精神。

《 人民日报 》（ 2018年10月12日 04 版）