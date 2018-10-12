一心为民 习近平这些改革话语历久弥新

“人民是改革的主体，要坚持一切为了人民、一切依靠人民，发挥好广大人民群众的积极性、主动性、创造性，使广大人民群众成为推动改革开放的强大力量。”

党的十八大以来，习近平总书记怀着为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命，引领全党与人民朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。

在习近平关于改革的众多重要论述中，以人民为中心的发展思想是贯穿其中的一条红线。央视网特进行梳理，以飨读者。

改革开放的突破发展 来自人民群众的实践和智慧 改革开放在认识和实践上的每一次突破和发展，无不来自人民群众的实践和智慧。要鼓励地方、基层、群众解放思想、积极探索，鼓励不同区域进行差别化试点，善于从群众关注的焦点、百姓生活的难点中寻找改革切入点，推动顶层设计和基层探索良性互动、有机结合。 ——2014年12月2日，习近平在中央全面深化改革领导小组第七次会议上的讲话

我们追求的发展是造福人民的发展 广大人民群众共享改革发展成果，是社会主义的本质要求，是我们党坚持全心全意为人民服务根本宗旨的重要体现。我们追求的发展是造福人民的发展，我们追求的富裕是全体人民共同富裕。改革发展搞得成功不成功，最终的判断标准是人民是不是共同享受到了改革发展成果。 ——2015年8月21日，习近平在党外人士座谈会上的讲话

人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标 在前进道路上，我们要始终实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，让改革发展成果更多更公平惠及人民。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。 ——2015年4月28日，习近平在庆祝“五一”国际劳动节大会上的讲话

坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想 中国人民将继续大胆创新、推动发展，坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想，落实新发展理念，建设现代化经济体系，深化供给侧结构性改革，加快实施创新驱动发展战略、乡村振兴战略、区域协调发展战略，推进精准扶贫、精准脱贫，促进社会公平正义，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。 ——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

永远与人民同呼吸、共命运、心连心 全党同志一定要永远与人民同呼吸、共命运、心连心，永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。 ——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

人民有所呼、改革有所应 拿出勇气和魄力，自觉运用改革思维谋划和推动工作，不断提高领导、谋划、推动、落实改革的能力和水平，切实做到人民有所呼、改革有所应。 ——2015年4月1日，习近平在中央全面深化改革领导小组第十一次会议上的讲话

面对人民群众新期待 必须坚定改革信心 中国要前进，就要全面深化改革开放。面对人民群众新期待，我们必须坚定改革开放信心，以更大的政治勇气和智慧、更有力的措施和办法推进改革开放，进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会创造活力。 ——2013年10月7日，习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上的演讲

多推有利于增强人民群众获得感的改革 提高改革整体效能，扩大改革受益面，发挥好改革先导性作用，多推有利于增添经济发展动力的改革，多推有利于促进社会公平正义的改革，多推有利于增强人民群众获得感的改革，多推有利于调动广大干部群众积极性的改革。 ——2016年12月5日，习近平在中央全面深化改革领导小组第三十次会议上的讲话

不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感 要构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。要把服务群众、造福群众作为基层治理的出发点和落脚点，通过不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，赢得群众对党的信任和拥护。 ——2018年7月3日，习近平在全国组织工作会议上的讲话

让改革发展成果更多更公平惠及全体人民 我们要团结带领全体人民，以自己的辛勤劳动和不懈努力，不断保障和改善民生，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，朝着实现全体人民共同富裕的目标稳步迈进。 ——2016年10月21日，习近平在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话

（文/吕媛媛）