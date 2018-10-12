和成天下引领高端槟榔市场发展

晨报记者 曹西京

10月10日，和成天下2018热销成果发布会在湖南长沙举行，宣布 “10包高端槟榔，7包和成天下”。





一年槟榔销售超2亿包



和成天下槟榔，由中国槟榔领导者口味王集团出品，自2014年上市以来，仅2年就成为湖南销量第一，2017年累计销量突破2亿包，连续四年热销。



湖南口味王集团创建于2000年，是目前中国最大的槟榔加工企业集团。口味王集团营销总监龚伟华介绍，2018年和成天下槟榔在湖南、广东、湖北等省份持续热销，累计销量超4亿包。15元款产品销量同比增长152.49%，市场份额达到65%；20元款产品销量同比增长272.73%，市场份额达到75%；2017年年底上市的30元款产品，不到一年市场份额就达到95%。尼尔森的最新市场调研显示：在湖南，每卖出10包高端槟榔，就有7包是和成天下。



2018年，和成天下槟榔的总终端网点逾百万个；销售覆盖城市415个，比2017年增加了208个，涵盖湖南、湖北、广东、江西、海南、贵州等诸多省份，打破了很多人对槟榔只有湖南人吃的认知。





发力高端市场



在选择槟榔原果时，和成天下瞄准了 “中国槟榔之乡”——海南万宁。海南产的槟榔果，外型、柔软度、纤维细腻度、果肉饱满度等都优于其它产地，而万宁产的槟榔果，所含硒元素远高于其他产地。因此，和成天下槟榔开行业之先，坚持100%使用海南优质嫩果。2017年，为了保障高端槟榔的市场需求，口味王集团斥巨资采购了海南70%以上的优质槟榔早期嫩果。为进一步深化合作，口味王集团与海南万宁政府达成战略协议，优先收购槟榔原果，并设立企业园区拉动产业发展和农民就业。



做一个好槟榔，除了种子好，口味也重要。在槟榔的加工工艺上，口味王集团率先进行了工艺创新升级。其业内首创的无烟熏技术和青果精制技术，通过搭配独家配方的卤水，既仿制了烟熏的劲道，又避免了烟熏工艺所带来的健康危害。目前全行业有80%的槟榔产品都采用这种有别于传统工艺的新技术，彻底摒弃了以往持续数十年的烟熏火烤的原始方式，解决了原始工艺对环境带来的污染问题，让槟榔产业可持续发展时代。



为进一步提升槟榔品质，和成天下在青果精制工艺上再度创新升级。通过使用自主创新研发的槟榔软化技术，使得槟榔熟果的纤维进一步碎化，入口更加柔软。“18道工艺”从入味、入苏，到入香、点卤，每一步都是现代化机械加工，通过重金打造的现代化生产链，和成天下告别了槟榔行业过去小作坊的生产方式。当天公司还展示了50元一包的新品。



口味王集团陈义总裁认为，高端槟榔市场将迎来高速发展，千亿规模指日可待。湖南槟榔市场是一片红海，口味王不仅要引领这个红海的发展方向，更要开辟一片蓝海，所以要往高走、往外走。