海关总署：今年前三季度出口增长6.5% 进口增长14.1%

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新华网北京10月12日电（于杨）今日上午，国新办就2018年前三季度进出口情况举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文出席介绍2018年前三季度进出口情况，并答记者问。

据海关统计，2018年前三季度，我国货物贸易进出口总值22.28万亿元人民币，比去年同期增长9.9%。其中，出口11.86万亿元，增长6.5%，进口10.42万亿元，增长14.1%；贸易顺差1.44万亿元，收窄28.3%。具体来说有以下几个特点：

一是进出口值逐季提升，第三季度同比增速明显走高。2018年前三季度，我国进出口值逐季提升，分别为6.76万亿元、7.35万亿元和8.17万亿元，分别增长9.4%、6.4%和13.8%。

二是一般贸易进出口快速增长，比重上升。2018年前三季度，我国一般贸易进出口13.02万亿元，增长13.5%，占我国进出口总值的58.4%，比去年同期提升1.9个百分点，贸易方式结构有所优化。

三是对主要贸易伙伴进出口增长，与部分“一带一路”沿线国家进出口增势较好。2018年前三季度，我国对欧盟、美国和东盟进出口分别增长7.3%、6.5%和12.6%，三者合计占我国进出口总值的41.2%。同期，我国对俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦等部分“一带一路”沿线国家进出口分别增长19.4%、11.9%和11.8%，均高于总体增幅。

四是民营企业进出口增长，比重提升。2018年前三季度，我国民营企业进出口8.77万亿元，增长12.9%，占我国进出口总值的39.4%，比去年同期提升1个百分点。其中，出口5.68万亿元，增长9.6%，占出口总值的47.9%，继续保持出口份额居首的地位，比重提升1.4个百分点；进口3.09万亿元，增长19.5%。

五是中西部和东北地区进出口增速高于全国整体，区域发展更趋协调。2018年前三季度，西部12省市外贸增速为16.3%，超过全国增速6.4个百分点；中部6省市外贸增速为13.9%，超过全国增速4个百分点；东北三省外贸增速为12.4%，超过全国增速2.5个百分点；东部10省市外贸增速为9%。

六是机电产品、劳动密集型产品仍为出口主力。2018年前三季度，我国机电产品出口6.91万亿元，增长7.8%，占我国出口总值的58.3%。其中，汽车出口增长16.3%，手机出口增长15.2%。同期，服装、玩具等7大类劳动密集型产品合计出口2.29万亿元，下降0.8%，占出口总值的19.3%。

七是原油、天然气和铜等大宗商品进口量价齐升。2018年前三季度，我国进口铁矿砂8.03亿吨，减少1.6%；原油3.36亿吨，增加5.9%；大豆7001万吨，减少2%；天然气6478万吨，增加34%；成品油2459万吨，增加9.8%。此外，进口铜399万吨，增加16.1%。同期，我国进口价格总体上涨4.2%。其中，原油上涨28.3%，成品油上涨19%，天然气上涨16.9%，铜上涨6.1%。

总体来看，今年以来我国外贸运行态势总体平稳，稳中有进，外贸高质量发展有序推进，虽然国际经济贸易领域仍然存在一些不确定、不稳定因素，特别是中美经贸摩擦对我外贸发展造成了一定的困扰和冲击，但产生的直接影响和间接影响总体可控。海关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，扎实推进海关各项改革落地生根，推动贸易便利化水平再提升，全力促进外贸稳定增长，更好地服务国家经济社会发展大局。（网站首页图：新华社资料图片）