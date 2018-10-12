社评丨廓清迷雾恢复信心 积极作为稳定股市

本报评论员 证券时报网

受港股、美股等外围股市连续下跌的影响，长假后的A股市场出现了较大幅度调整，节前的反弹趋势再次被破坏。中国股市和美国股市反映的是各自不同的基本面，其运行理应有不同的节奏，在连续调整风险已大幅释放的情况下，A股继续跟随外围市场大幅下跌，反映了市场的非理性心态。

美国股市此轮下跌，是受多项负面因素影响。尽管目前美国经济强劲，但通胀压力在增强，美联储不得不持续提高利率，对经济活动影响最大的10年期国债市场利率本周一度向上突破3.25%，这是美股本轮调整的直接触发因素。此外，市场还预期对外关税政策的负面效应将在明年逐步显现，特朗普政府减税对经济的刺激效应也会逐步衰减。这些因素叠加在一起，让市场预期明后两年企业利润增长受到影响。

与此同时，标普500公司平均市盈率在历史上处于偏高水平，最近两年，市场一直担心股价走在了经济基本面的前头，出现“非理性繁荣”，所以美股此次调整十分正常，一定程度上释放了风险，但一些人担心这是金融风暴将至的信号。不过，对金融危机的判断很难成立，美股持续多年的上涨主要还是受基本面的驱动，从经济周期不同阶段的实体与资产价格关系看，目前也没有到要发生一次危机的地步。所以，担心全球金融风暴将至并因此继续看空A股，是盲目的，也是完全没必要的。

更重要的是，作为一个大型且日益依赖内需驱动的经济体，中国经济有自己的运行节奏，与美国的经济周期并不同步，抗风险能力也较强，所以，股市亦步亦趋地跟跌在逻辑上是不成立的。

A股在持续不断地加强监管之后，运行的规范性已大幅提高，经过长时间的风险释放,目前总体估值合理，部分行业和公司发展前景良好，但估值不论是纵向比还是横向比都处于低位，对长线资金来说目前是一个很好的机会。继被纳入明晟MSCI指数之后，近期又被富时公司列入了纳入其指数的计划。A股的规范化、国际化近年来不断提高，完全没必要妄自菲薄。

针对当前阶段经济中的一些困难和矛盾，政策层面已经作出了一些应对安排，货币政策适时适度地作了一些预调、微调，财政政策方面，更大规模的减税降费措施正在酝酿之中，为减轻出口企业的困难调整了出口退税率，作为中国经济最大风险源的高房价目前也得到了控制。单向度地放大中国经济中的风险和问题而对积极因素视而不见，进而单向度地看空中国股市，是盲目悲观的表现，是迫切需要纠正的一种心态。

综合来看，A股当前走势疲弱，对外围变化杯弓蛇影，并非因为估值虚高，也不是因为基本面真的如何不堪，根本原因还在于信心缺失。A股要走稳、走好，首要任务是恢复信心，挺直脊梁。

要理性看待经济形势、理性看待股市估值，打破悲观情绪的相互传染和相互加强，还需要决策层积极施策，更有作为。今天，股市服务实体经济的作用越来越重要，股市走稳走好对整个经济血脉通畅，对降低金融风险，对社会和谐稳定都有重要意义。当前中美贸易摩擦未止，股市在某种意义上也是一个角力场，股市走好了对应对贸易摩擦也能起到推动作用。因此，恢复股市信心应成为共识，要适当推出一些积极的政策措施，向投资者释放出政府重视股市的信号，上市公司、金融机构等市场参与者也应主动为改善市场情绪恢复市场信心各出其力，共同促进积极局面的形成。（网站首页图：晨报资料图片）