[评新而论·中国经济再出发]视频:有效防控风险 让金融活水更好地浇灌实体经济

来源：经济日报-中国经济网

内容摘要：

2017年10月18日，习近平总书记在党的十九大报告中指出，深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。

打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。党的十八大以来，我们妥善应对金融市场异常波动，规范金融市场秩序，防范化解重点领域风险，守住了不发生系统性风险的底线，维护了国家经济金融安全。

今年以来，我国着力防范化解金融风险，并取得初步成效。面对经济运行稳中有变的新形势，金融发展还面临一些新问题新挑战。维护金融市场稳定，我们有更高效的金融监管协调机制，我们更要把握好监管工作节奏和力度。

实体经济是金融的根基，金融是实体经济的血脉，防范化解金融风险和服务实体经济要更好地结合起来。6月25日，中国人民银行等五部委联合发文，督促和引导金融机构加大对小微企业的金融支持力度。7月17日，银保监会召开座谈会要求金融机构多维度、多层次地加强对民营企业和小微企业融资服务。国务院金融稳定发展委员会召开第二次会议，重点研究进一步疏通货币政策传导机制、增强服务实体经济能力的问题。

一次次重要会议，一项项重要部署，我国防范化解金融风险的力度前所未有。当前中国经济正向高质量发展迈进，我们必须扎扎实实把金融工作做好，以金融市场自身的稳定运行保障经济平稳健康发展。



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