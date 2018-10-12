来源：光明网-《光明日报》

几百万学子同台比拼，聚合中国最年轻的创新力量

赛出中国创新的“最强大脑”

光明日报记者 邓晖

百米赛道，以分秒定输赢；棋海博弈，以落子论成败。创新创业的力量，该以什么分高下？

金秋十月，海滨厦门。瞄准新一轮科技革命和产业变革，比拼闯劲、比拼脑力，第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛即将开启最后的较量。

这是一场持续了3年多的高手过招。2015年，首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛启幕。3年多来，2257所高校、225万学子参赛、55万个团队项目……一个个硬数字，标注着中国青年创新创业热情的井喷式增长。

这是一把撬动创新创业教育改革的扳手。3年多来，以大赛为抓手，我国创新创业教育改革不断深化，开设23000余门创新创业相关课程、建立2.6万余人高校创新创业教育专职教师队伍、建设200个全国创新创业教育改革示范高校……一连串举措，厚植了中国双创人才的成长沃土。

聚合中国最年轻的创新力量，赛出中国创新的“最强大脑”。

“我国大学毕业生创业率已达3%，超过发达国家1.6%水平近一倍。”在教育部高等教育司司长吴岩眼中，当以互联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的第四次工业革命开始重构生活、学习和思维方式，这种聚合与比拼，是一种审时度势的力量积蓄，创新创业关系到中国未来的国际竞争力和可持续发展。青年一代创新创业生力军不断壮大，正在奋力跑出中国创新的加速度。

锻造一支敢闯会创的青年生力军

安上机器“眼睛”，当顾客走进商场，就能通过其行走路线和拿取的商品，分析出他最感兴趣的商品是什么；信用卡大小，摸起来软软滑滑的，一张其貌不扬的“纸”，引得众多手机巨头竞相下单；只要带上“手套”，就能让聋哑人开口“说话”，“听到”普通人的声音，实现正常的沟通交流。

这些听起来酷炫无比的事物，不是科幻。作为从历届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中脱颖而出的佼佼者，它们蓬勃着创新因子，焕发出强大活力——

机器“眼睛”，是名叫“光珀”的新一代固态面阵激光雷达，既可以在多种场景下三维测距，还能运用大数据分析处理；

“纸”的学名，是“吸波导磁片”，又轻又软，能为电磁识别信号提供有效通路；

“手套”上，“机关”密布，通过采集相应的手势信息，可将手语表达翻译成语音信息，正常人的语音通过识别后，又可转化为聋哑人熟悉的手语或图片，显示在手机屏幕上。

是什么力量，让一群当今中国最年轻的“最强大脑”聚合起来，以智慧之光点燃创新火种？

环顾新一轮蓄势待发的科技和产业革命，这是放眼未来的胸怀——不创新就要落后，创新慢了也要落后。

审视我国人才培养模式，这是深植于现实的沉思——互联网新业态的迅猛发展使人才出现行业性数量短缺，暴露出人才培养的短板。应用型、复合型、创新型人才，成为产业转型升级的时代召唤。

激发大学生创造力，促进赛事成果转化，促进“互联网+”新业态形成。2015年，围绕上述目标，首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛开幕。3届大赛，记录下200余万学子敢闯会创的青春身影，涌现出翱翔系列微小卫星、杭州光珀智能科技等一大批科技含量高、市场潜力大、社会效益好的高质量项目，成为我国覆盖面最大、影响最广的大学生创新创业盛会。

一场大赛，锻造出一支敢闯会创的青年生力军。

从无人直升机系统、微小卫星，到Niceky自抗凝性高通量血液透析器、终极发动机……注重学科交叉和跨行业创新，体现大数据、云计算、人工智能等新一轮工业革命重点领域的前沿趋势和最新成果，一大批高精尖项目竞相涌现，青年学子创新创业的热情被激发点燃。

机器“眼睛”源自实验室里的三维成像技术，定制卫星的“造星团队”由12名教师、20多名研究生共同组成……越来越多沉睡在实验室里的成果被唤醒，师生共创已成为促进高校科研成果转化、打造中国产业升级驱动力的重要手段。数据显示，第三届大赛的金奖项目中，师生共创的比例达到20%左右。

“当创新创业成为国家战略，我们也深感青年一代责任重大。”匠心云涂项目核心成员、西安交通大学学生钱旦告诉记者，在他们团队，有这样一个共识，“我们创业不为致富发家，就是为了改变高科技涂层产品必须依赖进口这个现状，真正学以致用，发挥自身价值。”

撬动一场深入肌理的教育改革

申请发明专利135项、获得授权62项；近11年申请的内燃机燃烧发明专利统计排名国内第一、世界第九；首次在世界范围内实现柴油机与汽油机的统一……

一连串硬气的数据，让大连理工大学的“终极发动机项目”一举夺得第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛的金奖。而这支团队的核心成员，都是该校的在读学生。

“除了本身的兴趣外，关键是学校提供的创新创业学院这个平台，把我们聚在了一起。”说起成功的原因，团队创始人、大连理工博士生田华直言学校教育功不可没，为了帮助更多年轻创客解决盲点，大连理工大学搭建创新创业实践平台，组织学生深入企业了解运营模式，“课堂教育+体验实习+创业实战，让我们的创意创新创业真正融合了起来”。

创新型人才到底该怎么培养？创新创业究竟该怎么教？

当培养青年创新生力军的理念成为共识，现实的挑战却不容忽视：长久以来，我国创新创业教育缺系统课程，和专业教育两张皮；缺合格师资，没有创新创业经验的教师只能照本宣科；更缺育人合力，学校、企业、政府难以拧成一股绳。

“大赛是对高校创新创业教育水平和人才培养能力的大检阅，但它不仅赛项目，更赛育人。”吴岩说，大赛不仅是参赛团队创意、创新、创业项目的对垒，更是高校创新创业教育工作交流的重要平台。“像一把‘扳手’，撬动高等教育内部的深刻变革。”

3年多来，以赛促教，一场深入高等教育肌理的创新创业教育改革正在发生。

瞄准“系统化、有层次的课程体系匮乏”的痛点，创新创业教育体系在不断完善。在西安电子科技大学，“四进四出”的人才培养方案实现了创新创业教育对大学生学业生涯的全融入、全覆盖。该校还构建创新创业教育的体系化教材，引入最新的创业实践和案例支撑，并在校园内构建了“普及实践层、创新提升层、重点扶持层”的三层众创空间。

向着多样性、个性化的教育需求发力，创新创业教育模式在不断优化。在浙江大学，已举办十届的“蒲公英”大学生创业大赛孵化出300多支创新创业团队；以科研训练为载体，“长时间实习计划”“探究性实验”等重点培育创新精神；紫金创业元空间等基地建设则推进了科研成果的转化对接，引导性的创新创业校园文化和支撑性的创新创业实战平台不断完善，创新创业教育的全链条正在形成。

解决以往“九龙治水、各自为政”的弊病，创新创业教育合力在不断汇聚。在武汉大学，独立设置的创业学院统筹全校创业教育，本科生院、研究生院负责创新教育与实践，校团委与学生工作部门负责组织创新创业活动，就业中心、产业部等负责创业管理与服务，各部门分工协作，共同促进大学生创新创业。华南理工大学等高校则汇聚行业部门、科研院所、企业优势资源，探索建立产业化学院，构筑教育、培训、研发一体的共享性协同育人实践平台。

“近年来，教育部组织修订了92个本科专业类教学质量国家标准，明确创新创业教育目标要求；出台高校科技成果转移转化等相关文件；每年组织近千所高校的20万大学生开展国家级大学生创新创业训练计划……”教育部高等教育司副司长范海林表示：“可以说，高校创新创业教育改革的触角已延伸到课程、教法、实践、教师等人才培养的各个重要环节，呈现多点突破、纵深发展良好态势。”

激发一种为国为民的责任担当

“石漠化、风沙大、烈日悬空雨难下。七分种、三分收、苞谷洋芋度春秋。”这句俗语形象地展现了云贵高原乌蒙山区气候恶劣的自然条件。可就是在这片昔日只能长出玉米和土豆的贫瘠土地上，却有960亩田地变了面貌：点缀着细小紫色花朵的丹参枝繁叶茂，宽枝大叶的滇重楼结着鲜红的果实，绿油油的旱半夏葱葱茏茏。

这里，是云南大学滇池学院学生赵庆早负责的“彩云本草”项目基地。作为大赛“大创扶贫”的重点项目，截至2017年年底，该项目已带动200余户农户创业就业、吸引40余户农户返乡创业就业，切实提高了农户们的经济收入。

创新创业，不是做虚无缥缈的妄想，而是要与乡村振兴战略、精准扶贫脱贫相结合，以青春之奋斗领航民族之振兴。从第三届大赛开始，组委会从参赛学生中公开招募了百余支大学生创业团队走进延安，组织实施“青年红色筑梦之旅”活动，了解国情民情，帮助革命老区人民脱贫致富。今年，活动范围进一步扩大，从福建古田、江西井冈山、陕西延安、山东沂蒙山、河北西柏坡到安徽小岗村、宁夏闽宁镇，各地各高校广泛组织省级和校级对接活动，累计有2238所高校的70万名大学生、14万个创新创业项目参与活动，对接农户24.9万户、企业6109家，签订合作协议4200余项，产生经济效益近40亿元。

在用脚步丈量祖国大地的征程上，大赛已经超越了对垒、比拼，升华为一堂人生大课，激发了青年学子们为国为民的责任担当。

“当我参加‘红旅’项目，在梁家河看到总书记住过的窑洞、当年带村民一起建的沼气池时，心底真是无比感动和敬佩！我也想将自己的项目与村民们的需求紧密结合起来。”来自厦门大学的新疆学生艾萨·阿尤普是“毓成优选”项目的创始人。连续两年，他们利用互联网技术，帮助新疆农民卖红枣、秦岭深处的蜂农卖蜂蜜：“我前不久回到了新疆，又实施了一个新的‘互联网+双语教育’扶贫项目，希望能通过互联网帮助南疆农村地区少数民族群众提高汉语水平、法律意识和非农职业能力。”

西安电子科技大学的“蒜泥科技”项目则给乡村孩子们带去了会跳舞的机器人、3D打印机、地震探测仪等农村罕见的教学工具，“扶贫先扶智，我们希望用这些教育资源为乡村孩子们播下科学梦想的种子。”

赵庆早的“彩云本草”延伸项目“三棵药一窝蜂”也在云南省禄劝县团街镇高家村后山村民小组挂牌启动，其保留原有的中药材种植环节，发展以中药材花粉作为养殖蜜蜂的蜜源、产出药蜜的项目。200亩基地上，800多个蜂箱有序排开，成千上万的蜜蜂为农户采集出最甜美的日子。

历经3年打磨，启幕在即的第四届大赛已成为中国高等教育的一张亮丽名片。吴岩说，截至目前，第四届大赛已吸引67万支参赛团队、260万名大学生，有北美、欧洲等地区50个国家的600个项目参加国际赛道。“我们将办好大赛、推动各地各高校以创新创业教育改革为载体，落实立德树人根本任务，促进德育、智育、体育、美育和劳动教育有机融合，全面提升学生的综合素质，为实现创新驱动发展战略提供强有力的人才支撑。”

短评

为理想奋斗 为未来奠基

每年3月，来自全国高校的青年创业者队伍集结出发，追求梦想、勇攀高峰。每年一次如头脑风暴般的旅程，撞击出无数创意和力量，带领青年一代奋力跑出中国创新的加速度。

对青年一代来说，这是一次希望之旅。他们有激情、有活力、有闯劲，有新鲜的想法和创意，只待一个舞台。创新创业大赛，对他们来说就是舞台。从结果看，大赛涌现出一批科技含量高、市场潜力大、社会效益好的高质量项目，很多项目还是世界首创。

对青年一代来说，这是一次红色之旅。3年多实践证明，创意的火花并不只在一线城市和繁华地区点燃。一批批青年走进革命圣地，了解社情民意，把自己的专长和农村的脱贫需求深度对接，搭建出服务国家建设的长效平台。

对青年一代来说，这是一次筑梦之旅。他们把青春梦与中国梦交织在一起，迸发出强劲力量。在赛事背后，创新创业教育改革不断深化；孵化平台、创业基金等支撑体系不断完善；科教融合、校企合作协同育人模式再度创新。不仅如此，育人模式的转换激发青年创新能力，中国创意、中国声音被不断放大。

习近平总书记指出，青年是国家和民族的希望，创新是社会进步的灵魂，创业是推动经济社会发展、改善民生的重要途径。在人生最美好的时刻，为理想奋斗、为未来奠基，本身就需要极大的勇气和热情。从大赛涉及项目看，要推动青年认识社会、紧跟时代，保持思想敏锐和朝气活力。从大赛取得成果看，中国特色、世界水平的创新创业教育体系正在被完善构建。

大赛就像一艘巨轮，满载智慧与希望。今天的航船即将靠岸，在它身后蓄积的创新浪潮却仍旧汹涌澎湃。我们期待明年，这艘巨轮再起航时，风景会更加美好。

《光明日报》（ 2018年10月12日 01版）

（网站首页图：新华社资料图片）