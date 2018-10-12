【迎接首届中国国际进口博览会】世界受惠于中国不断扩大开放

来源：光明网-《光明日报》

光明日报记者 李盛明 鲁元珍

10月9日，首届中国国际进口博览会首批海运展品抵达上海洋山港。沉甸甸的展品，稳稳卸放在面向大海的坚固码头上，凸显出一幅中国面向世界扩大开放的生动场景。

作为今年中国四大主场外交的收官之作，首届中国国际进口博览会进入最后的倒计时，越来越多满载国外展品的船舶汇聚上海，引来全世界的目光。一声声海轮鸣笛，似乎是在欢呼，世界各国已收到了中国的诚挚邀请，共享发展成果。

合作与共享是世界经济的大势所趋

中国以前是自行车大国，如今变成了共享单车大国，并将共享单车的理念推广全世界。这里不仅仅是科技互联网在发挥作用，更是中国与世界加强合作、共享经济发展成果的信心。埋头发展，越来越积极与合作伙伴一起做大和分享蛋糕，中国正迈步走在扩大对外开放、发展惠及世界、对世界经济增长贡献巨大的路上。

准备来华参会的爱尔兰商业、企业和创新部长茜瑟·汉弗莱斯日前表示，即将举行的中国国际进口博览会是全球盛事，体现了中国进一步开放市场、推动全球贸易与合作的诚意。

中国国内市场巨大，潜能无限，对外国企业来说有着极强的吸引力。随着首届中国国际进口博览会开幕的日益临近，不少跨国企业早已为参加博览会铆足了劲儿。一段时间以来，进口博览会的智能及高端装备、汽车、医疗器械及医药保健展等7大展区的展前对接会接连举行，吸引了大量参展商和采购商参加。在他们眼中，中国市场如同强大的磁场，正以越来越大的开放步伐吸引更多的技术和产品进入，他们也期待着携手中国企业，共同促进中外经贸交流。

法国太平洋咨询公司总裁哈伯表示，对包括法国在内的许多国家企业而言，参与博览会意味着拥有了进入中国这一全球重要市场的敲门砖。博览会也为中国市场和消费者提供了更丰富的选择。

经济全球化是不可逆转的时代潮流，而合作与共享的理念则昭示着世界经济发展的大趋势，只有不断扩大对外开放才是顺应时代、不断发展之举。

开放是国家繁荣发展的必由之路

今年是我国改革开放40周年。改革开放的40年间，中国国内生产总值年均增长约9.5%，中国已成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。中国奇迹令世界惊叹，而如此骄人成绩的取得离不开积极开放的心态。

开放是国家繁荣发展的必由之路。习近平总书记指出：“实践证明，过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。”

2001年加入世贸组织，是我国深度参与经济全球化的里程碑。加入世贸组织以来的17年，是我国不断扩大对外开放的17年，也是不断以开放促改革促发展的17年，更是持续为世界作出重要贡献的17年。加入世贸组织以来，中国积极践行自由贸易理念，全面履行承诺，大幅开放市场，实现更广互利共赢，在对外开放中展现了大国担当。

中国发布《中国与世界贸易组织》白皮书后，俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫表示，中国加入世贸组织后，世界贸易往来变得更加活跃，全球贸易额逐步增加，中国与全球各国间的贸易额均呈增长之势。

中国因素让世界经济更有动力。加入世贸组织显著拓宽了我国开放空间，我国全面深化全球开放合作，深入推进“一带一路”建设，贸易投资规模迅速扩大，为世界经济提供了强劲引擎。扩大开放是中国基于既定政策目标的主动战略之举，目标是实现中华民族伟大复兴，共同推动构建人类命运共同体。

举办中国国际进口博览会，是中国主动开放市场的重大政策宣示和行动。中国秉持互利互惠、合作共赢的原则，契合世界各国人民实现发展合作的共同愿望。中国以实际行动，为世界发展提供重要机遇。

扩大进口是面向未来的开拓之举

作为国家政策，大力扩大出口，争取贸易顺差，这在国际上非常常见，努力扩大进口则鲜有所闻。

梳理中国开放的脉络，不难看出，逐步扩大进口始终清晰地刻印在中国发展进程中。1957年春，被誉为“中国第一展”的广交会首次举办；2007年4月，从第101届起，广交会由中国出口商品交易会更名为中国进出口商品交易会，由单一出口平台变为进出口双向交易平台。如今，中国国际进口博览会成为全球首个以进口为主题的博览会，被外界称为中国扩大对外开放的一大创举。

从强调出口到扩大进口，这是中国面向未来的开拓之举。大幅降低进口关税，减少进口成本，促进贸易发展，可以让世界各国更多分享中国经济增长、消费繁荣带来的红利。

习近平主席在今年博鳌亚洲论坛上宣布了中国扩大开放的四项重大举措：大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口，并强调将尽快使之落地，努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民。

中国向世界宣布的一系列举措正在落地。5月1日起，取消包括抗癌药在内的28项药品进口关税；5月30日，国务院常务会议明确了进一步积极有效利用外资的措施，包括放宽市场准入，对标国际提升投资便利化水平，降低企业经营成本等；6月28日，新版外商投资负面清单落地，比2017年版的63条减少了15条，22个领域大幅放宽外商投资市场准入；7月1日起，相当幅度降低汽车进口关税，包括汽车整车及零部件进口关税，较大范围降低日用消费品进口关税；9月30日，国务院关税税则委员会发布公告，自2018年11月1日起，降低1585个税目的进口关税。至此，我国关税总水平将由2017年的9.8%降至7.5%。

中国积极主张和大力实施削减非关税壁垒、减少不必要的贸易限制、促进贸易透明畅通，让中国的发展与世界各国企业和人民的关系日益密切、加深共享。

如果说不断关税下调、放宽准入等是中国为扩大开放一一落地的硬政策，那么举办国际进口博览会则奉献了中国对世界分享发展成果的满腔诚意。中国已经发出了诚挚邀请，世界各国企业和人民将会收获共享的惠利。

《光明日报》（ 2018年10月12日 01版）

（网站首页图：新华社图片）