平“语”近人，听得见的文化自信

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古人云，“言为心声，文如其人。”语言多是心灵的镜像，承载思想、彰显文化、抒发情怀。

最近，一档电视文化节目特别火：中共中央宣传部、中央广播电视总台联合创作的《百家讲坛》特别节目《平“语”近人——习近平总书记用典》，第一集《一枝一叶总关情》播出后就圈粉无数，热议无休。节目以习近平总书记一系列重要讲话、文章、谈话中引用的古代典籍和经典名句为切入点，旨在推动习近平新时代中国特色社会主义思想的生动阐释与广泛传播。

在大众文化讲坛上，严肃的治国理政思想和传统的中华文化精髓同频共振，领袖人物的人文情怀和普罗大众的价值追求同声相应。“原声微视频”、“思想解读”、“经典释义”、“现场访谈”、“互动问答”、“经典诵读”……中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，在这个舞台上展现得淋漓尽致。总书记引据用典背后的思想与文化，在专家学者的条分缕析之下，如清风扑面般入脑入心。

这是新时代电视文化节目的探索与创新。站在两个维度上看，“平‘语’近人”之火有着历史的必然性。其一，文化“娱乐至死”的时代已成过去式，主旋律文化、正能量节目不仅叫好，亦能叫座；其二，传统文化节目也可以轻快活泼，内容与形式未必是鱼和熊掌不可得兼。从《中国诗词大会》到《平“语”近人》，这是优秀传统文化的的魅力；从通俗理论对话节目《马克思是对的》到《百家讲坛》特别节目《平“语”近人》，这是治国理政思想的光辉。摒弃文化虚无，张扬文化自信，点点滴滴、方方面面，“一枝一叶总关情”。

这是习近平新时代中国特色社会主义思想的通俗传播。以“一枝一叶总关情”的用典，串联出“以人民为中心”的核心主题，进而深刻简明地回答了三个问题：什么是为民？为什么为民？怎么样为民？通过讲述习近平总书记曾在梁家河修建第一口沼气池的故事，通过讲述总书记弘扬焦裕禄精神，通过讲述十八洞村“精准扶贫”的故事，阐释总书记以人民为中心的发展思想，以及思考如何适应我国社会主要矛盾的转化、如何实现决胜全面建成小康社会的奋斗目标。循序渐进，抽丝剥茧，严肃的理论思想妥帖转化为亲民的大众语言。

这是感受总书记执政智慧与人文情怀的经典留存。十九大报告指出，中国特色社会主义文化，源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化，植根于中国特色社会主义伟大实践。习近平总书记多次强调中华传统文化的历史影响和重要意义，并身体力行地将传统文化完美融合于治国理政方略之中——谈安危、论根本、道时势、讲大局、明方向、抓关键，语言接地气，讲话守正气，见人见物见故事，见心见意见真情。信手拈来的这些华章佳句与朴素的大众语言一道，彰显了一个卓越领导人的执政智慧与才思情怀。

“平‘语’近人”里，是听得见的文化自信。重温历史经典、感受时代魅力，弘扬传统文化、躬身社会实践，美好生活的热切向往必会成为美好中国的壮阔画卷。（特约评论员 邓海建）

（来源：中央广播电视总台央视网，网站首页图：央视网视频截图）