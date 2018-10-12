新华社评论员：提高灾害防治能力 保护人民和国家安全——学习贯彻习近平总书记在中央财经委员会第三次会议重要讲话精神

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新华社北京１０月１１日电 题：提高灾害防治能力 保护人民和国家安全——学习贯彻习近平总书记在中央财经委员会第三次会议重要讲话精神

新华社评论员

加强自然灾害防治关系国计民生，是对我们党执政能力的重大考验。习近平总书记主持召开中央财经委员会第三次会议，从实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，深刻阐述防治灾害的重要意义，就提高自然灾害防治能力提出总体要求、基本原则，明确９项重点工程，为做好灾害防治工作提供了思想和行动的指南。

同自然灾害抗争是人类生存发展的永恒课题。我国是世界上自然灾害影响最严重的国家之一，灾害种类多，地域分布广，发生频率高，造成损失重。新中国成立以来，党和政府高度重视自然灾害防治，发挥社会主义制度集中力量办大事的政治优势，取得举世公认的成效。同时，我国自然灾害防治能力总体较弱，防灾减灾救灾体制机制有待完善，还存在灾害信息共享和防灾减灾救灾资源统筹不足、重救灾轻减灾思想比较普遍、防灾减灾宣传教育不够普及等问题。只有建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，才能为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障。

提高自然灾害防治能力，要汇聚齐抓共管的合力。发挥集中力量办大事的政治优势，关键在坚持党的领导，形成各方齐抓共管、协同配合的自然灾害防治格局。坚持各级党委和政府在防灾减灾救灾工作中的领导和主导地位，发挥组织领导、统筹协调、提供保障等重要作用，更加注重组织动员社会力量广泛参与，建立完善灾害保险制度，加强政府与社会力量、市场机制的协同配合，充分调动社会各方面的积极性，让全国“一盘棋”的优势变成灾害防治工作的强大合力。

提高自然灾害防治能力，要激发改革创新的动力。党的十八大以来，党中央突出问题导向、坚持底线思维，出台《中共中央 国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》，对加强灾害防治能力建设作出系统部署。一分部署，九分落实。要围绕中央提出的目标任务，把握重点、抓住要害，着力从健全统筹协调体制、健全属地管理体制、完善社会力量和市场参与机制等三个方面破障除弊，以改革试点示范破解难题、积累经验，以国际合作协力推动自然灾害防治，扎实推进自然灾害防治体系和防治能力现代化。

提高自然灾害防治能力，要增强关键领域的实力。目前，制约灾害防治能力的短板依然不少。针对这些关键领域和薄弱环节，推动建设若干重点工程，既有利于补短板、强弱项，解决“卡脖子”问题，又为推动自然灾害防治能力整体提升提供有力支撑。从摸清风险隐患的底数，到增强预报预警的能力；从开展保护修复的行动，到落实避险搬迁的任务；从建设区域性应急救援中心，到改善灾害防治的技术装备，这次会议部署的９项重点工程，涉及面广、针对性强。以重点工程为抓手，聚焦聚力，就能取得以重点突破带动全局的效果，推动防灾减灾救灾工作迈上新台阶。

“多难兴邦，殷忧启圣。”面对一次次自然灾害，中国人民万众一心、守望相助，在迎难而上中砥砺前行。进一步增强忧患意识、责任意识，不折不扣贯彻落实中央决策部署，我们就能不断提高自然灾害防治能力，更加科学高效地应对各种自然灾害，打赢灾害防治攻坚战。（网站首页图：新华社资料图片）