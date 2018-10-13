为什么最近的上海这么干？-近期秋燥明显，湿度多低于50%，下周一、二可能出现短时小雨，之后又是一串无雨天

记者 徐妍斐

晨报讯 入秋一周，上海的气温比起夏末时节明显下了一个“台阶”：昨天中心城区徐家汇站最低温15℃，郊区最低出现在金山，仅10℃，清晨凉意尽显。

伴随秋高气爽而来的则是干燥，近期上海空气湿度均低于50%，有时甚至低至30%左右。气象专家解释，这是因为近期申城无雨，且吹着从北方内陆过来的偏北风，市民需注意补水解燥。

连日晴好天气导致上海空气变得十分干燥，网友对此也评论纷纷：“上海这几天好干，我的嗓子又开始疼了”“上海最近干到我脸开始起皮，嘴唇也裂了”。

为什么最近的上海这么干？

上海市气象局首席服务官韩宁介绍，最近几天本市相对湿度大多在50%以内，最低的时候不到30%，所以空气十分干燥。“空气干燥还是湿润，我们经常使用相对湿度这个物理量来体现，含义大致可以理解成空气中水汽 （潮湿空气）所占的比重。数值越低，表示空气中水汽越少也就越干燥。数值越高，空气就越湿润”。

另据气象部门预计，今明两天上海仍以多云为主，气温缓慢回升，最低温16-17℃左右，最高温23℃上下。秋高气爽的周末，适合出去走走，上海植物园、桂林公园等地的桂花也都开了。

虽然南方新一轮降水从今天开始发展，不过明显降水的雨区并未覆盖上海。上海预计15日、16日可能出现短时小雨，之后又是一串多云无雨的天气。防秋燥或许还是“长久战”。