安亭将建全球最大细胞冻存库

晨报记者潘文报道 昨日，2018首届中国智慧健康高峰论坛在上海市嘉定区安亭镇举行。论坛上，《安亭健康医疗产业发展三年行动计划》（2019-2021）（以下简称《行动计划》）正式发布。《行动计划》中指出，未来三年基本建成以精准医学为核心的、具有一定国际知名度的健康医疗产业集聚区。

上海安亭健康医疗产业集聚区是在上海市和嘉定区人民政府相关部门、第二军医大学、同济大学、中国医药生物技术协会精准医疗分会等单位的支持下规划设立，首期规划开发面积约2600亩，主攻精准医学方向，聚焦肿瘤治疗和细胞科技。

在产业布局上规划了三个园区，分别为上海安亭健康医疗产业核心园、上海安亭国际精准医学园、上海安亭国际医疗产业园。

上海市嘉定区安亭人民政府镇长董爱华介绍说，接下来还将推动一系列重点项目的落地和发展，提高资源集聚效应，包括：国家肝癌科学中心，争取2020年获得军民融合的试点项目；未来东方肝胆医院将把安亭作为总部，杨浦区的东方肝胆医院逐渐向安亭迁移；上海吴孟超肿瘤医院，规划床位400多张，争取明年投入运营；上海细胞冻存库，计划在安亭建立一个全球最大体量的冻存库，目前正在进行前期的准备，占地60余亩，预计2020年能够建成投入运营。