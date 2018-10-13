食品信息可追溯、志愿服务有规范-多项与进博会相关标准出台

记者 李晓明

晨报讯 在进口博览会召开前夕，记者昨日从市质监局召开的新闻发布会上获悉，本市出台了一系列与进博会相关的地方标准。

市质监局副局长沈伟民介绍，近期出台或即将实施的与首届中国进口博览会相关的地方标准主要有三项。分别聚焦食品安全、志愿者服务、会议服务三大领域。

《食品和食用农产品信息追溯》标准由市食药安办提出，将于11月1日正式实施。该标准包括编码规则、数据元、数据接口、标识物等四个部分，为食品安全信息追溯提供技术支撑。该标准将在长三角地区联合实施，建立统一市场。

正在制定中的《“青春上海”大型赛会志愿服务管理规范》标准由团市委负责。标准规定了大型赛会活动志愿服务的主要原则、基本要求、管理规范以及激励与总结相关要求，有助于保证本市开展的大型赛事志愿服务有序、高效进行，完善了志愿服务长效工作机制和活动运行机制。

市旅游局提出的《会议经营与服务规范第1部分：会议服务机构等级划分与评定》标准，将于11月1日正式实施。该标准规定了会议服务机构等级划分的术语和定义、依据、条件和等级评定要求，按照对不同服务能级会议服务机构进行分类指导的需要，根据经营条件、经营业绩、商业信用和社会声誉等7个方面将会议服务机构划分“AAA”、“AAAA”和“AAAAA”三个等级。该标准将为进一步推动长三角会议服务机构服务质量和标准化水平提供重要支撑。