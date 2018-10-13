考入名高中却申请退学-生涯教育缺失的负面影响不容小觑

晨报记者 林颖颖

一个知名高中的高一学生，在入学一周后，跑到校长室提出退学申请，后来不管老师家长怎么劝，就是不肯上学。这个案例，在昨天开幕的“2018未来视野下的高中生涯教育高峰论坛”上被提及：生涯教育的缺失，后果很严重。

本次高峰论坛由上海、江苏、浙江三地教育学会联合主办。来自长三角近120所高中的350余名专家学者、校长、名师集聚上海，畅议科学技术推动下高中生涯教育新形势、新发展和新趋势。

在论坛的专家报告中，教育部学生发展指导工作组专家、问向教育科技专家研究员李希希博士讲到，自己常年在学校里做生涯教育的指导规划，接触大量的校长、老师、学生，感受到很多人对生涯规划的迷惑。

“有的老师说，生涯教育似乎没什么用，也不会帮我们提高学业成绩。也有校长说，生涯教育就是组织学生去义卖，去做志愿者，回来写写报告，但是这样的体验，似乎只是形式。”

这些可能都是对生涯教育的误读。李希希表示，其实生涯教育是实实在在渗透在学生、老师以及所有人切身的生活场景。“但从学业的生涯规划，就包括帮助学生了解，自己有什么样的学科能力和学业素养，如何培养自身的时间管理能力，以及自己带着什么样的储备从原点出发。”

李希希提到的高一新生退学的案例，父母找到李希希帮忙，当问及男生为什么不愿意去学校时，男生的回答是：我为什么要上学？上学的意义是什么？李希希表示，有了良好的生涯教育，可能才会知道，自己每天的动力和意义在哪里？知道未来要做什么样的事，甚至拥有一个怎么样的家庭。

论坛上，上海交大附中、上海七宝中学、江苏天一中学、台州天台中学、南京一中、宁波二中等名校校长分别做了主题发言，就各自学校生涯教育的特色开展进行了分享。

上海交大附中校长徐向东介绍，该校从2002年开始探索，从高一的生涯认知、高二的生涯体验、到高三的生涯选择，整体构建生涯教育体系。在交大附中，每个高一学生每周都要上一堂课《生涯规划》，其中包括学业指导、心理指导、职业指导等；到了高二年级，学生会参与生涯体验、课题研究、学习大学先修课程等；到了高三年级，学校则会帮助学生进行学业准备和心理调适、升学指导等进入大学前的准备。

主办方透露，举办本次峰会一方面为进一步宣传新高考改革精神，探讨基础教育改革所面临的重点难点问题，另一方面在于分享长三角地区学校在适应新高考改革背景下实施生涯教育、改变人才培养模式等方面的有效经验，以期更广泛响应教育改革，推进学校人才培养模式的转变和优化，真正促进人才的个性、多元化发展。