■江苏路街道启动建设沪上首个认知症友好型社区 ■形成认知症社区数据地图-为老人留住记忆守住爱

晨报首席记者 李 芹

“钥匙放在哪里了？”“100-7+8=？”“老王是谁？”或许你会以为这是快问快答，其实这是预防认知症、提升三种能力的脑力锻炼题。认知症，作为随着年龄上涨不断增加的一种神经退行性病变，紧跟着上海的深度老龄化步伐，已经不再是听说，而是越来越多地出现在我们的周围。

为了应对这种趋势，长宁区江苏路街道启动建设沪上首个认知症友好型社区。街道对其60岁以上的户籍人口全面启动了筛查，在其符合筛查条件的1.07万名老人中，除去部分自动放弃筛查的老人，约有1600人被判定为风险人群。

未来，江苏路街道将会依托筛查形成的认知症社区地图，通过打造分级、分层的全方位照料体系，依托专家、行业及专业组织的力量，为辖区内的认知症患者老人“留住记忆”，也为他们的家人“守护住爱”。

一次筛查出

约1600名老人

统计数据表明，上海拥有超过30万的认知症患者，约占户籍老人总量的7%。有数据表明，在大于65岁的老人中，患病风险为5%；每增加5岁，患病的风险会增倍。也就是说，如果活到70岁，患病的风险将达到10%，而活到85岁以后，这种风险将达到35-40%。

江苏路街道社区服务办主任季梅说，街道所辖人口6万余人，其中34.3%为60岁以上老年人，因此开展认知症的筛查显得十分有必要。

“从积极意义上来说，认知症是一种伴随着长寿而出现的疾病。”上海市老龄科学研究中心原主任殷志刚这样表示。

老人长寿是每位子女都盼望的事情，但患上认知症的老人却会对整个家庭带来影响——无法自理日常生活，行为无法控制，走失、发脾气见怪不怪，甚至会对最亲近的人动手……作为养老行业的从业者，上海颐家养老服务中心副总经理姜依辰这些年见多了认知症家庭的无奈与痛苦。

此次，受江苏路街道委托，他们对街道60岁以上的户籍人口进行了全面的认知症筛查。“在1.07万名老人中，除去放弃筛查的1000多名老人，有7000多名老人的筛查结果为正常，有1600多名老人为风险群体。”而令她印象深刻的是，筛查中，有一位初步判断患上中度认知症的老人，平日里记性不太好，常常忘记东西放在哪，有些话说过就忘，煤气常常忘关，不管是本人还是家人，都以为这是年岁增长的自然现象。“忘性大了有时候并不是简单的记忆力退化，很可能是认知症发出的信号之一。”

形成认知症 社区数据地图

事实上，长宁区今年入选了第二批国家居家和社区养老服务改革试点区，而江苏路街道正是先行先试的试点街道。

江苏路街道办事处党工委副书记、办事处主任田骏说，此次依托第三方的筛查，形成了所辖13个居委的认知症社区数据地图。接下来，他们将以地图为参照，提供更有针对性的社区照护服务，也希望以此为契机探索认知症照护模式。

“通过居家上门、护理站、日间照护中心、综合照护中心等不同模式，对认知症患者进行照护，打造一个闭合的照护体系，”季梅表示，街道在区政府与民政局的支持下，创立了认知症服务主题的“记忆苑”，未来也将成为认知症老人照护的重要载体。

在这个“记忆苑”中，轻度认知障碍的老人可以接受专业人员的辅导与干预，比如通过作业训练法、记忆训练法、思维训练法、芳香舒缓疗法、音乐疗法、怀旧疗法等手段，以非药物的干预来改善认知症老人精神行为症状，以达到延缓病情的目的。“为老人们留住记忆，也为他们的家人守护住爱。”

专家说

认知症无法治愈 有效预防很重要

李霞，上海交通大学医学院附属精神卫生中心、上海交通大学阿尔茨海默病诊治中心的主任医师，长期接触大量认知症患者及其家庭，还出版了认知症的医学普及读物——《帮我记住这世界》。通过讲故事的方式，将32个真实案例娓娓道来，不但使读者对认知障碍的病因、临床表现、诊断鉴别、干预治疗和照护等方面有更多了解，更为认知症患者及其家属、机构护理服务人员提供了极具针对性、实用性的医护普及知识。

她表示，光靠专科医生解决不了认知症的问题，“很多人或许知道认知症，但又有多少人知道认知症不仅仅只是阿尔兹海默症，认知症有100多种，很多来我这里就诊的患者都来得太迟了，已经进入中重度阶段，这是件很遗憾的事情。如果能够提早筛查，在其萌芽状态就可以掌握。对于轻度认知障碍患者来说，有效地干预将延缓病程向深度化发展。”所以从这个意义上来说，建设认知症友好型社区非常重要。

对于社区来说，如何对风险人群进行有效筛查、适当干预，大有可为。“自我筛查-社区筛查-专科筛查这应该是呈递进关系”，李霞认为，包括自我筛查、社区筛查都可以在社区内更广泛地开展，如果被判断为风险人群，可以谋求更专业的专科筛查。也只有每个人都做自己最擅长的事情，才能合力预防认知症的发生。毕竟，认知症属于一旦发病无法治愈的疾病，所以预防是关键。

上海市老龄科学研究中心原主任殷志刚认为，筛查只是第一步，要真正建成认知症友好社区，政府的重视与支持、医疗力量的辅助与指导、专业医养结合养老服务机构的配套服务支撑、社会民众的关注与参与，一个都不能少。

殷志刚认为，随着上海老龄化程度的加深，这种认知症友好社区的建设具有十分强的现实意义。