圆通、德邦等快递企业一批无证无牌车被扣留-上海公安交警将逐一核查外卖、快递电动自行车

见习记者 荣思嘉

上海公安交警部门继续加强对外卖、快递电动自行车各类交通违法行为的查处力度，重点加强对无牌车辆的执法管理。各区均在执法过程中对快递、外卖骑手的各种违法行为做出处罚。

严处外卖、快递交通违法

10日，青浦交警在公园路近浦仓路对圆通快递员张某实施的“电动自行车未依法登记，上道路行驶的”违法行为，扣留非机动车。

同日，虹口交警也在西江湾路近8号线站点处对饿了么送餐员陈某实施的“电动自行车未依法登记，上道路行驶的”违法行为，扣留非机动车。除此之外，在黄浦区、长宁区、浦东新区，交警也查处了包括德邦物流等外卖、快递平台电动自行车出现“非机动车未依法登记上道路行驶，情节轻微、未造成严重后果的“违法行为”。

除了该违法行为之外，交警部门还在执法过程中发现存在“驾驶电动自行车搭载1名12周岁以上人员”、“非机动车不按非机动车信号灯表示通行”等违法行为，并依法对其进行了处罚。

约谈12家外卖、快递企业

据悉，全市公安交警将继续围绕外卖、快递电动自行车通行密集的时段和区域，组织优势兵力开展攻坚整治，依法严查严处快递、外卖电动自行车各类交通违法行为，发现无牌无证或车架号与牌号不一致的，一律扣留。对于被扣的无牌无证电动自行车，手续不全的不放行；属于超标电动自行车，引导车主到售卖商店依法退换货；可以依法上牌的督促车主第一时间到就近非机动车上牌点上牌。被扣电动自行车属于车架号与车牌不符的，严查号牌来源，经查实号牌属于盗用、伪造、套牌的，通过深挖线索打掉一批制假、售假“窝点”。

此前，上海市公安局交通警察总队联手相关部门对饿了么、美团、达达、必胜客、肯德基、麦当劳、盒马、中通、圆通、顺丰、韵达、申通12家全市重点外卖、快递企业开展了集中约谈，督促企业切实落实交通安全主体责任，全面核查骑手在用电动自行车情况，并做好清理、置换工作。

同时，各级公安交警部门将联手相关单位深入各外卖、快递站点，逐一核查站点内的外卖、快递电动自行车，凡是无牌、车架号和车牌不符的，一律扣留。