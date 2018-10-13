沪警方破获案值上亿元传销案-■31省市开设乳胶馆实施传销，发展会员账户百余万个 ■团伙头目藏海外遥控指挥，20余名团伙主要成员落网

晨报记者 吴艺璇

一家看似正常的乳胶生活馆暗藏着辐射全国的传销窝点，该组织以销售乳胶产品为名，搭建会员系统平台“拉人头”。会员们不是冲着乳胶产品而去，他们的最终目的是获取高额回报。短短两年内，线下门店遍布全国31个省市，发展会员账户100余万个，涉及资金1亿余元。

日前，上海公安机关成功侦破该起组织领导传销案，摧毁一个辐射全国的传销组织，抓获涂某等20余名团伙主要成员，目前15名犯罪嫌疑人已因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关依法执行逮捕，9名犯罪嫌疑人被取保候审。

乳胶店不卖产品搞投资

2018年2月，金山公安分局接市民刘先生报案称，去年以来，辖区一家名为“DATA TYCOON”的乳胶生活馆工作人员不断向其推销投资DT集团项目，并告诉刘先生根据投资的金额可成为不同等级的会员，会员可获取积分兑换乳胶产品，还可获得高额返利。刘先生随后先后投入7000元在DT集团会员网站注册成为会员。然而，直到2018年，他非但没拿到承诺的返利，连销售人员承诺的可积分兑换的乳胶枕等产品都没有兑现。最终刘先生向警方报案。

警方接报后立即开展调查，发现该乳胶生活馆在全国其他省市均开设有门店，涉嫌传销犯罪。金山公安分局在市局经侦总队指导下，立即成立专案组开展侦查。经查，刘先生参加的是一个叫DATA TYCOON有限公司的传销组织。该组织在中国未注册成立公司，一开始对外宣称售卖“land（蓝德）权证”进行炒作发展会员，后期因“land权证”项目难以为继，该组织又逐步以销售乳胶产品为名实施传销活动，并搭建DT会员系统平台，在全国各地大量开设乳胶生活馆，并在国外定期开展乳胶馆店长和指导员培训会，以此在生活馆内吸引大量会员缴纳入门费并注册成为DT集团项目会员。

经过几个月的侦查，专案组发现该传销组织核心人员为张某和许某，因怕受打击而长期滞留国外，在境外遥控指挥国内传销活动。张某等人在湖北武汉、广东深圳等地注册成立了多家子公司，用于该传销组织进行会员管理、乳胶馆审核、乳胶产品兑换和发货等工作。

8月2日，警方在上海、湖北、广东等地区同时开展抓捕行动，当场抓获该传销组织的子公司负责人及工作人员，冻结涉案资金1800余万元，扣押了几十辆传销组织用于发放奖励的宝马等品牌的豪华轿车。目前，公安机关已对张某、许某启动海外追逃工作。

嫌犯“拉人头”奖“宝马”

据警方查明，从2016年6月起到2018年8月，这一传销组织共发展会员账户100余万个，涉及资金1亿余元。团伙主要靠会员自行进行微信、QQ等线上推广宣传，同时以开设线下乳胶馆门店，召开宣讲会把“DT”集团打造成资本雄厚的跨国企业，吸引会员缴费入门。

大多数“DT集团”发展的会员表示，他们都不是冲着购买乳胶产品去的，而是以获取高额回报为最终目的。

2017年初，嫌疑人沈某被人发展为“DT集团”会员，并到外国参加培训，其后就在金山地区开设乳胶生活馆，不断发展他人缴纳入门费成为下线会员。他交代称，这些会员的主要目的都是为了投资后拿到返利，而乳胶产品仅仅是其发展会员的噱头。至案发时，沈某已经发展了数千名下线会员，获利颇丰，同时还获得了“DT集团”公司奖励的一辆宝马轿车。