上海警方集中整治再出击，多警种连夜协同作战查处易致祸交通违法2400余起-面包车装39个液化钢瓶出城，拦截！

晨报记者 吴艺璇 通讯员 忻文轲

10月11日白天至12日凌晨，上海市公安局在全市范围再次组织开展集中打击整治行动，治安、刑侦、交警、特警、轨交等多警种紧密配合、协同作战，打击现行违法犯罪，整治社会治安秩序，排查公共安全隐患。行动期间，共查处各类易致祸交通违法行为2400余起，检查各类沿街店铺、场所9600余家。

液化钢瓶趁夜出城被查获

10月11日凌晨，嘉定警方根据前期侦查，治安、交警等多警种联动，在高速公路朱桥检查站布下“口袋阵”，严阵以待。2点30分许，一辆车窗用包装纸遮挡的浙B牌照面包车驶入道口，早已准备好的民警迅速上前拦截，当场抓获车上两名嫌疑人员，并查获该辆面包车上塞满的39个液化气钢瓶。

据嫌疑人崔某交代，他们想趁着夜色往返上海和江苏，非法灌装液化气后进行贩卖赚取差价。为掩人耳目、逃避打击，他们还特地用绒布将这些钢瓶盖起来。车上的这些钢瓶是空瓶，两人准备运输到江苏进行灌装，然后再运进上海进行贩卖。

10月以来，嘉定警方强化对此类非法运输，销售汽、柴油和液化石油气的违法犯罪打击力度，并在安亭、江桥等地接连抓获涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人彭某、裴某等人。他们从非法渠道购得汽柴油后，非法运输，并利用停车场、二手车市场等车辆较多地点，加价兜售给过往司机，从而赚取利益。

警方表示，非法油气在运输、储存等各个环节都存在很大的安全隐患，对于此类罔顾市民生命财产安全的犯罪行为，将予以坚决打击，绝不手软。同时，警方也呼吁广大市民，非法油气质量得不到保障，一旦发生事故危害不可估量，应坚决抵制，不要贪图便宜购买此类油气。

整治虹桥枢纽“黄牛”拉客

在当天的行动中，刑侦部门根据前期侦查掌握线索，通过设置卡点开展车辆拦截、查疑比对、物品检查等工作，重点打击夜间盗窃等突出违法犯罪活动，查破了一批违法犯罪案件，打击处理了一批违法犯罪人员。水上公安局加大水域巡查力度，对复杂水域过往船舶开展重点检查啊，在重点轮渡加大对可疑摆渡人员盘查力度，杜绝各类违禁品携带上船的情况。

治安部门组织开展了街面突出治安问题查控行动，结合常态化巡逻工作，对各类街面突出治安问题开展集中清理整治，并对可疑人员、车辆、物品开展盘问检查。继续以居民小区、闲置厂（库）房、农宅等为重点，发现、查处现行违法犯罪活动，继续以街面小商铺、小场所为重点，集中开展专项检查，发现、整改各类治安隐患，同时注重加大对瓶装液化石油气等危险物品的排查力度。

交警部门结合交通违法行为大整治、大型货车专项治理等工作，切实提升道路交通安全的现场执法覆盖面和执法力度，紧盯快递外卖、大型货车等交通执法重点目标，大力整治各类扰乱通行秩序的交通违法行为。对外卖非机动车，在依法处罚交通违法行为的同时，采集所属企业及车辆、骑手信息，为后续源头监管提供基础。

市局“联勤办”依托虹桥综合交通枢纽公安联勤机制，组织各联勤单位加大对枢纽区域内“黄牛”拉客、兜售商品、散发小广告、强讨强要等拉客扰序违法行为，同时联合整治非法客运行为，进一步净化枢纽核心区域治安环境。

轨交警方加大了巡逻盘查和车厢夜巡力度，在车站出入口、安检点、换乘通道等人员密集部位设置临检点，抽检乘客携带物品，盘查可疑人员；保持对扒窃拎包等多发性侵财犯罪打击力度，增强显性用警，在重点轨道车站和公交线路强化打击现行违法犯罪。

据悉，全市集中打击整治行动是根据上海公安机关“严打击、扫顽疾、净环境、保平安”专项行动总体部署组织开展的。上海市公安局表示，将依托专项行动的深入推进，定期组织开展全市集中打击整治行动，始终保持对各类违法犯罪活动和社会丑恶现象的高压严打态势，全面开展安全隐患大排查大整治，不断提高驾驭社会治安局势的能力，努力营造安全有序干净的社会治安环境。