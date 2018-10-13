黄浦江大闸蟹开捕，“阿拉蟹”开吃了-今年“上海蟹王”或破历史纪录 品尝正值最佳时节，堪与阳澄湖大闸蟹媲美

晨报记者 谢克伟

位于黄浦江源头松江的黄浦江大闸蟹昨天正式开捕。与此同时，记者了解到，受气候、养殖环境等影响较晚上市的崇明大闸蟹，也将于本月下旬全面开捕。黄浦江大闸蟹正式开捕标志着上海本地大闸蟹——“阿拉蟹”已经开始陆续上市开吃。

产量普增5-10%

据市水产办估计，上海本地大闸蟹今年的养殖面积约5万多亩，总产量约8千吨(包括扣蟹)，其中成蟹养殖面积在1.5万亩左右，产量1500-2000吨，主要养殖地分布在崇明、松江、青浦，产量约为1700吨。有业内人士认为，其中位于黄浦江上游松江泖港的黄浦江大闸蟹由于引用母亲河黄浦江水养殖，而被喻为最标准的“阿拉蟹”。

据了解，“阿拉蟹”以塘蟹养殖为主，虽少有湖蟹、野生蟹，但上海本地大闸蟹以养殖水准高而在全国闻名。其中产自松江泖港的“大泖蟹”，是2007年在松江区水产良种场的技术支持下，以及在上海海洋大学、上海市水产研究所等联合攻关下，引进第七代河蟹良种——江海21养殖的。

上海水产协会相关人士告诉记者，今年上海本地蟹产量普增5-10%，为近年来大闸蟹养殖最好年份。

首网打捞到“上海蟹王”

记者昨天来自捕捞现场的消息，今年很多“阿拉蟹”不但产量增而且肥满度特别高，同样大小规格的大闸蟹，今年公蟹比往年重5-8%，母蟹比往年重10%，也就是说今年大闸蟹肥满度特别高。

松江区农业部门相关人士告诉记者，今年首网捕捞的最大公蟹8.6两，最大母蟹6.3两为近年来少有，由于大闸蟹尚在最后的生长过程中，不排除有更大的超记录“上海蟹王”出现。“鱼跃水产”是目前松江规模最大的大闸蟹养殖专业合作社，据该合作社捕捞前观察，今年他们养殖的大闸蟹产量可达16万斤，今年4两公、3两母的大规格蟹的出塘率预计占比在75%。250克以上公蟹，180克以上母蟹的特大规格大闸蟹占比接近三成，均创近年来之最。

而产自金山的大闸蟹预计今年产量可达20万斤，大闸蟹的普遍规格在3-4两之间，其中个头最大的母蟹有5两多，同样为近年来所少见。

“阿拉蟹”味道怎么样？

捕捞正当时，水质好养殖水平高，堪称塘蟹中的上品

“十一”过后，即进入啖蟹的高峰季节。上海海洋大学相关大闸蟹养殖专家推荐，进入10月中下旬是品尝上海本地大闸蟹的最佳季节。虽然是塘蟹，但10月中下旬至11月捕捞上来的部分“阿拉蟹”可与江苏阳澄湖湖蟹、江苏太湖湖蟹媲美，这是因为10月中下旬至11月捕捞上来的大闸蟹大都已经成熟，崇明靠海，长江口的水有点咸，蟹在带有一定盐的水里养殖，味道更鲜美，崇明蟹如果引进长江水养殖，就能凸显这种鲜味。而包括“鱼跃水产”在内的部分松江大闸蟹从黄浦江源头引水，水质相对较好，养殖质量自然会提升。另外，与各地养殖的塘蟹比较，上海科学化养殖水平较高，管理比较到位，也是“阿拉蟹”堪称塘蟹中上品的原因。

“阿拉蟹”价格如何？

按只销售，或按只定价再装礼盒销售，今年增产未涨价

由于养殖水平高，质量上乘，很多“阿拉蟹”按只销售，或按只定价再装礼盒销售。多家养殖户表示，虽然今年增产丰收，蟹肥壮了不少，但今年大闸蟹的销售价格未涨也不跌，保持去年水平。上海宝岛蟹业有限公司今年大闸蟹售价维持在去年水平，礼盒装5对装，3.5两公 2.5两母 580元；4两公2.8两母 880元；4.5两公 3两母1280元。“大泖蟹”4.4-4.7两公和3.1-3.2两母 100元/只，4.1-4.3两公和 2.9-3.0两母 80元/只，3.8-4.0公和2.7-2.8两母 60元/只，售价均保持去年水平。

另据记者了解，上海本地大闸蟹多数供应上海市民，其主要通过网上销售或在当地建立实体店等进行销售，也部分养殖户将大部分大闸蟹定点供应老客户。