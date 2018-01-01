“瓜子哥”地铁车厢“潇洒一嗑”-视频被曝光引起市民乘客热议车厢饮食

记者 钟晖

晨报讯 明明说好了在地铁车厢不能饮食，却偏偏有人违反“禁令”。昨天，一位在车厢磕瓜子的“瓜子哥”被同车厢的乘客曝了光，引起众人的议论和谴责。对地铁车厢的不文明现象有所“回潮”，乘客提出应该加大管理力度。

从短视频里可以看到，这位男青年乘客拎着一袋瓜子，一边嗑一边扔，姿态潇洒，旁若无人。不一会儿，地上就掉满了他的瓜子壳。网友指出：“看来他是真把地铁当成自己家了，素质呢，节操呢，掉了一地。”根据《上海市轨道交通乘客守则》，车厢内饮食在禁止之列。不过，“乘客守则”并不是法律法规，只是倡导性的行为守则，不具强制性，遵守规则要靠众人自觉。

“地铁车厢倡导不能饮食，车厢墙壁上也有文字张贴着‘禁止饮食’，我觉得一开始效果很好，吃东西的镜头比以前少很多，但现在有个别乘客还是我行我素在车厢吃东西，这位‘瓜子哥’就是其中之一，而且他还弄脏了地面，影响了车厢卫生环境，这是比较恶劣的。”一位乘客表示。

昨天下午3点多，在一列前往徐家汇站的轨交1号线列车内，一位女乘客坐在座位上吃烧饼，弄得满车厢都是味道，令人侧目。

其实就在车厢内，墙上能看到醒目张贴着的《上海市轨道交通乘客守则》，其中明示：“（乘客）不得在列车车厢内饮食、大声喧哗”。而且在列车每一次启动后，车厢语音都会播报一遍“请不要在车厢内饮食。”

据上海地铁介绍，对车厢乘客的饮食还没有上升到法律法规的禁绝，只是在乘客守则上提出了要求。自从车厢不能饮食在乘客守则上明示后，伴随着一波宣传热潮，车厢饮食现象的确有好转，但最近的“回潮”镜头却又有所增多。

在3号线虹桥路站，站务员告诉记者，饮食的同时影响了其他乘客，或污染了公共环境，这是不允许的，而喝矿泉水或因为其他特殊原因需要饮食，应该可以理解。“对散发异味的饮食，旁边乘客可以劝阻，劝阻不成可以在列车到站后向站务员投诉，站务员会向车控室汇报，车控室会通知安保进行处置。即使列车开出了车站，站务员也可根据车厢的号码通知下一个车站进行处理。”站务员如是说。