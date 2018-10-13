网上报价租金5000元起，实地却最低7000元多-长租公寓疑似“低价”揽客

记者 胡迎

晨报讯 室内干净整洁，配置齐全，且独套出租免去打扰。国庆期间，市民吴先生通过手机APP城家看中了一套位于静安区苏州河畔城家公寓的一居室房源，网上报价5100元起。谁知，他在看房后才从工作人员处得知，目前这种户型的房源月租金最少7000多元。

近日，记者前往位于火车站附近的城家公寓和V领地公寓却发现，APP上标价XXXX元起的租金，而实际房源租金上都要高出几百元到上千元。

因为之前租的房子11月即将到期，9月下旬，市民吴先生就开始了他忙碌的找房之旅，寻找合适的房源。

起初，吴先生表示，通过网络和APP，吴先生找到了位于静安区恒丰路上的城家公寓，独卫、阳台、淋浴、宽带等一应俱全，5100元起的租金价格也让他觉得还在承受范围之内。

国庆期间，吴先生便来到公寓实地看看情况。但令吴先生失望至极的是，网上标注5100元起的大一居阳光房居然最低一套也要超过7000元，“虽然环境、设施都挺满意的，但实际价格和这个起步价落差也太大了，完全是在忽悠租客嘛！”吴先生带着质疑说道。

近日，记者也实地了解了吴先生提及的城家公寓以及附近的V领地公寓，发现APP或网络上标价XXXX元起的租金，而实际房源租金上都要高出几百甚至上千元。

就在城家公寓附近的V领地公寓，同样也存在类似的情况。网上标注3499元起的房源，现场工作人员表示，都给不到这个价格。业内人士表示，当前租房市场竞争非常激烈，为吸引租客，房产中介机构或代理经租企业虚标租金的情况仍时有发生。因此，租客一定要多留心眼，不要轻信网上虚假宣传或是租房公司员工的口头承诺。