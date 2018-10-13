全国首个儿童白血病诊疗登记系统将上线-目前已有三百家医院申请成为白血病定点医院

晨报记者 陈里予

不拉下一个白血病孩子！全国儿童白血病诊疗管理登记系统将上线。记者了解到，这是我国除传染病登记制度外的第一个国家层面的儿童重大疾病登记系统，登记每个白血病孩子的信息、治疗费用、五年生存率等，未来将用大数据来选择最优化的白血病治疗方案。据悉，国家层面的三家白血病定点医院为上海儿童医学中心与复旦大学附属儿科医院、北京儿童医院。此外，各省市自治区各落实一家省级定点医院、若干地市级定点医院。目前已经有三百家医院申请成为白血病定点医院。

儿童白血病有上升趋势

白血病是儿童最常见的恶性肿瘤，约占所有儿童恶性肿瘤的30%。儿童白血病中95%为急性白血病，其中急性淋巴细胞白血病最为常见，占75%~85%。我国15岁以下儿童急性白血病的发病率约为3-4/10万。根据估算，我国每年新发儿童恶心肿瘤患者在4万左右，其中白血病估计在1.2-1.4万。根据上海疾控中心报告，上海15岁以下白血病发病率为4.7/10万，而且有上升趋势。

上世纪60年代以前，白血病几乎无药可治。随后化疗被引入儿童白血病的治疗使得儿童白血病患儿的命运逐渐得以改善。造血干细胞移植技术的发展为难治、复发儿童白血病的治疗带来了希望。最新的分子靶向治疗和细胞免疫治疗技术也开始进入儿童白血病的临床研究，期待进一步提高儿童白血病的疗效。

三年无病生存率达87%

上海儿童医学中心院长江忠仪透露，由国家儿童医学中心——上海儿童医学中心组织的CCCG-ALL2015方案作为中国第一个注册的多中心儿童白血病随机对照临床试验，3年来已累计了4200余例入组患者的临床数据。儿童急淋白血病无病生存率与10年前相比也明显上升，目前2015方案实施至今统计的三年无病生存率和生存率为分别为87%和94%。

上海儿童医学中心作为国家儿童医学中心的主体单位之一，根据《国家儿童医学中心建设方案》的重要任务，设定了五位一体的功能，其中就包括建立和完善国家级儿童重大疾病登记系统，推动多中心合作，制定诊疗指南和行业规范。

据透露，由儿中心牵头组建的国家儿童医学中心—全国儿童血液肿瘤专科联盟也于昨天成立。