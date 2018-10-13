支持率创新低，内部分歧恐加剧-默克尔执政联盟再亮“红灯”

张旌（新华社专特稿）

德国一项最新民意调查显示，总理安格拉·默克尔领导的执政联盟成员所获支持率创新低。同时，默克尔在巴伐利亚州的盟友预计在14日一场地方选举中遭遇60多年来最差战绩，恐加剧执政联盟内部分歧。

路透社报道，德国执政联盟自今年3月组建以来遭遇两次“散伙危机”，默克尔正在第三次尝试挽救。

遭遇两次“散伙危机”

默克尔领导的基督教民主联盟与基督教社会联盟合称联盟党，今年3月与社会民主党联合组成现政府。基社盟是基民盟在巴伐利亚州的“姊妹党”，长期在这一州执政。

德国电视一台11日发布的月度民调结果显示，联盟党和社民党所获支持率均下跌3个百分点，创下这项民调有记录以来的最低点。其中，联盟党支持率为26%，社民党为15%。

民调显示，社民党的支持率排名降至第四位，在绿党和德国选择党之后。绿党持亲移民立场，支持率上升3个百分点至17%。德国选择党是以反移民立场迅速崛起的极右翼党派，支持率保持在16%。

路透社报道，德国执政联盟今年3月组建至今遭遇两次“散伙危机”，默克尔正在第三次作挽救尝试。

今年7月，内政部长、基社盟主席霍斯特·泽霍费尔因不满默克尔的移民政策提出辞职。经过基民盟与基社盟紧急磋商，默克尔同意让步，泽霍费尔收回辞呈，避免将近70年的“盟友情”破裂。

9月，执政联盟因如何处置时任情报部门主管汉斯－格奥尔格·马森发生分歧，再次引发内讧。

默克尔呼吁结束内斗

这项民调与基社盟在巴伐利亚州选情堪忧的预期一致。巴伐利亚州地处德国东南部，是难民进入德国的主要门户，当地不少选民质疑默克尔一度积极接纳难民的举措。

巴伐利亚州定于14日举行议会选举。多项民调显示，老牌执政党基社盟最多能获得35%的选票，将失去绝对多数地位，呈现60多年来最差战绩。1954年以来，基社盟在这一州所获选票比例从来没有低于43%。

随着选举日期临近，默克尔6日呼吁执政联盟结束内斗，共同应对巴伐利亚州议会选举。她说：“如果我们发生争执，选民就不会看好我们。”