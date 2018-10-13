沙特记者“失踪”案牵动多方-土耳其沙特将联手调查 特朗普称美国正协助土方调查被否认

陈立希（新华社专特稿）

土耳其总统发言人易卜拉欣·卡林11日说，土耳其和沙特阿拉伯将联手调查沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆“失踪”一事。

土耳其官方媒体阿纳多卢通讯社援引卡林的话报道：“在沙特王国提议下，土耳其与沙特将组建联合工作小组，调查贾迈勒（·卡舒吉）案件的方方面面。”

土耳其安全官员说，土方调查人员准备进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆，正在等待沙特方面授权。

卡舒吉现年59岁，2日前往沙特驻伊斯坦布尔领事馆，办理与结婚相关手续。他的土耳其未婚妻说，卡舒吉进入领事馆后再“没有出来”。土方推断卡舒吉在领事馆遇害，召见沙特驻土耳其大使。沙特否认土方的说法，坚称卡舒吉已离开领事馆，同意土方搜查领事馆。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安11日继续要求沙特提供证据，证明卡舒吉安全离开。

“使领馆怎么可能没有监控系统？”埃尔多安认定，“就是一只鸟、一只苍蝇或蚊子，系统都能捕捉到。他们有着最先进的系统。”

路透社报道，沙特领事馆先前说，只有实时监控，当天视频画面没有留存。卡舒吉“失踪”牵动多方。

美国总统唐纳德·特朗普11日接受福克斯新闻采访时说，卡舒吉“失踪”是可怕事件，美方人员正协助土方调查。

“我们非常强硬，我方调查人员在那边与土耳其协作，坦白说我们也在与沙特合作，”特朗普说，“他（卡舒吉）走了进去，似乎再没有出来。”

土耳其外交人士晚些时候否认特朗普的这一说法。

卡舒吉上世纪80年代开始记者生涯，近期向美国《华盛顿邮报》等媒体供稿。卡舒吉与沙特王室成员熟悉，但逐渐与沙特政府对立。最近一次前往土耳其以前，他在美国“自我流放”近一年。