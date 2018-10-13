中粮集团和国电资本控股转让瑞银26.01%股权-首家外资控股券商或年内诞生

晨报记者 曹西京

10月10日，北京产权交易所披露，中粮集团和国电资本控股合计转让瑞银证券26.01%的股权，转让底价合计8.58亿元，受让方需“打包”购买。如果原股东瑞士银行成功受让上述股权，其对瑞银证券的持股比例将增至51%，成为控股股东。此外，大摩华鑫、瑞银方正也可能因外资股东增持而称为控股方。

业内人士称，首家外商控股券商今年内有望揭晓，尽管不会撼动现有券商业格局，但股权变更后部分外资控股券商可能在资本市场越来越开放的环境下发展提速。

瑞银证券两国资股东减持

瑞银证券是中国证券市场上首家由外资直接入股的全牌照证券公司，目前的股权结构为：北京国翔资产管理有限公司持股33%，瑞士银行持股24.99%，广东省交通集团持股14.01%，中粮集团持股14%，国电资本控股持股14%。

也就是说，此次转让后，中粮集团将退出瑞银证券股东之列，国电资本控股也仅持股1.99%。这两家转让方均为国有独资企业，同一天披露转让信息，并且都明确表示，“不接受联合受让体受让”，意向受让方需同时受让上述股权，即26.01%的瑞银证券股权要整体出售给一个买家。

转让条款还规定，现有股东为优先购买方，只要现有股东不放弃优先购买权，即使有多家意向方进行网络竞价，现有股东依然可以行使有限购买权，成为受让方。

根据今年3月证监会发布的《证券公司股权管理规定(征求意见稿)》，一次性受让瑞银证券26.01%的股权，要满足控股股东或主要股东的条件。

主要股东应当符合的条件为：净资产不低于人民币2亿元；具备持续盈利能力，最近3年原则上连续盈利，不存在未弥补亏损，且最近3年营业收入累计不低于人民币500亿元等。

控股股东还应当满足净资产不低于人民币1000亿元；主业具备持续盈利能力，最近5年原则上连续盈利，最近3年主营业务收入累计不低于人民币1000亿元，主业净利润占净利润比例不低于50%等条件。

同时，由于瑞银证券为合资券商，办法还要求境外股东必须是合法成立的金融机构，并且近3年业务规模、收入、利润居于国际前列，近3年长期信用均保持在高水平。

证券公司股权管理规定、外商投资证券公司管理办法，再加上两个转让方列出的转让条件，本次股权转让的条件堪称“苛刻”。分析人士普遍认为，瑞银集团大概率“接盘”。今年5月2日，瑞士银行就向证监会申请将持有的瑞银证券股权比例从24.99%增至51%，实现控股。国电资本控股在转让信息中还提到了现有股东UBS AG成为最终受让方的约定情形。

根据法律规定，瑞士银行符合购买条件。如果瑞士银行受让上述股权，对瑞银证券的持股比例将增至51%，刚好成为控股股东，瑞银证券则成为外资控股券商。

首家外资控股券商有悬念

今年4月28日，证监会公布《外商投资证券公司管理办法》，允许外资持股比例最高可达51%。5月2日，瑞士银行向证监会申请将瑞银证券的股权比例从24.99%增至51%，成为首家在中国内地申请控股证券公司的外资机构。

此外，野村证券、摩根大通等外资券商也向中国证监会递交了申请，要求在华设立控股证券公司，已获证监会受理。

目前来看，第一家外资控股券商花落谁家未定。

就在9月10日，华鑫股份公告，拟通过全资子公司华鑫证券在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，转让其所持有的摩根士丹利华鑫证券2%的股权，挂牌价格不低于评估值（经国资备案为准）。转让后，华鑫证券仍持有摩根士丹利华鑫证券49%的股权。

而摩根士丹利华鑫证券只有两个股东，除了华鑫证券持股51%，摩根士丹利亚洲有限公司持股49%。若摩根士丹利亚洲受让这2%的股权，摩根士丹利华鑫证券业将成为外资控股券商。

此前的今年6月15日，方正证券也披露，瑞士信贷银行以非公开协议方式单方面向瑞信方正证券增资。增资完成后，瑞士信贷对瑞信方正的持股比例由增资前的33%提高至51%，成为控股股东。同时，方正证券放弃本次增资权，对瑞信方正的持股比例由增资前的66.7%降低至49%。9月22日，方正证券公告，北大资产经营有限公司同意本次增资事项，并要求按照有关法律法规办理清产核资、资产评估等国有资产管理审批手续。

因此，瑞信方正、摩根华鑫、瑞银证券，加上野村证券等，谁将成为“首家外资控股券商”进入最后的争夺。