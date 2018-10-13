电动出租车上路 充电烦恼并未现-上海充电桩布局正日益完善

晨报记者 林劲榆

350台电动出租车已经上马路了，这些不加油、只充电的电动出租车将是对上海充电桩的重大考验。

昨天，上汽安悦宣布，将联合大众出租等共同建设5-10个专属新能源出租车的充电场所，解除营运车司机的后顾之忧。同时，上汽正与多方面探讨，帮助出租车利用社会充电设施补电。

电动出租车一公里只要两毛

上海电动出租车上路运行已经两天了，最让人担心的充电烦恼并没有出现。

“这两天，我都是晚上在家慢充补电，中午在公司专用充电场内一小时快充补电同时吃饭，一天下来行驶里程与燃油车没有差别，非常方便。”昨天，大众出租的新能源汽车司机陈师傅接受采访时表示，一般每天的行驶里程大约400公里，通过两次充电完成这个指标很轻松。相对于传统能源汽车，电动出租车运营成本更低，一公里的成本只有0.2元不到，只是燃油车的三分之一，这样收入就大幅增长了。如果开燃油车一个月可以挣6000多元，开电动出租车就可以挣8000多了，而且工作时间更短。

另一出租车司机张师傅表示，电动出租车最好的充电方式最好能与司机们的作息匹配，比如午餐点可以充电等。

随着上海新能源汽车进入出租车市场，围绕出租车生态的充电桩布局也已经开始。“大众出租将有四个充电场所投入使用，其中两个在宝山，一个在浦东，还有一个在市南，短期内，100台电动出租车充电不会有问题。”昨天，大众出租营运管理部主任钱智伟表示。

上汽安悦副总张一闻透露，初步来看，随着电动出租车上路，三家出租车公司新配备的专属充电桩大约有60多个，充电枪约100个，三辆车配一枪，可以满足出租车司机的需求。

公共充电桩才是根本之道

解电动出租车的后顾之忧，最终还要靠公共充电基础设施的建设，上海充电桩布局正日益完善。

“司机在全市运营，不可能全部回到基地充电，就近充电是最经济的。另外，随着车辆的增加，矛盾一定会出现。”钱智伟表示，此次投入使用的电动汽车都匹配通用的充电桩，公司也鼓励司机到附近的公共桩充电。

“我们正在探索针对出租车市场的共享充电模式，与一些拥有大批量充电桩的场所合作，为出租车司机在停车等方面提供一些便利。”张一闻表示，随着电动出租车保有量提高，充电的保障能力将是决定新能源汽车发展前途的关键，所以要未雨绸缪，使司机愿意使用新能源汽车，并且能实实在在地获利。

2015年，上汽集团推出了充电平台安悦充电，截至2018年7月，安悦充电已累计建设公共充电桩12754个，大部分位于上海。

总体来看，上海市充电设施平台接入的充换电设施运营商增加到45家，已接入上海全市的公共及专用充换电设施共计60372个，其中公共充电桩30648个，专用充电桩29724个。

上海正逐渐构建起全面覆盖各车型，鼓励多种应用场景使用新能源汽车的扶持政策体系，并形成完整产业链。按照规划，到2020年底，本市充电桩总量不少于21.1万个，将满足26万多辆新能源汽车的充电需求。

在大量布局的同时，还要提高充电桩的完好率。据业内人士透露，虽然近年来，充电桩布局速度相当快，但也有一些充电桩无法使用，完好率大约为90%，大量使用才能让充电桩保持更高的完好率。