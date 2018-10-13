晨报记者 韩忠益

昨日沪深两市又是低开，盘中黄金、机场航运、超级品牌等板块抗跌，在沪市最低探至2536点后，多头进场护盘，午后重新站上2600点，最高涨至2615.92点，上证50大涨超 2.2%。沪市最终报收2606点，上涨0.91%。近百点的反抽，说明做多力量的抄底心态已经急不可耐。

川藏铁路刺激水泥需求

由于我国目前区域发展不平衡，中西部基础设施建设滞后，因此，更要加快补齐这个短板，通过扩大有效投资，加快中西部基础设施建设，逐步缩小东中西部发展差距。

机构研究人员认为：在当前形势下，扩大有效投资需要启动一批重大工程，而川藏铁路建设的意义就在于借助此次扩大投资的机会，推进中西部基础设施互联互通，进而提高中西部地区的经济发展能力。据了解，川藏铁路是国家“十三五”规划的重点项目，铁路总长约1700公里，80%以上将以隧道和桥梁的方式建设，累计爬升高度达16000多米，总投资约2700亿元，目前已具备全线开工条件。据机构测算，川藏铁路建设将带来上千万吨的水泥需求，而这会进一步拉大西藏地区内的水泥供需缺口。

提升大湾区半导体产业

日前，粤港澳大湾区半导体产业联盟成立启动仪式在广州开发区举行，联盟成员将共建包括芯片测试、EDA、IP、人才培训和产业孵化在内的一系列服务支撑平台，构建粤港澳大湾区半导体产业生态，提升粤港澳大湾区半导体产业的整体竞争力。

半导体产业是实体经济尤其是现代工业的核心和基础，同时为新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、数字经济、新材料等战略性新兴产业发展提供重要的战略支撑。当前，以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体材料及相关器件芯片已成为全球高技术领域竞争战略制高争夺点，也是国际技术封锁的重点。目前粤港澳大湾区地区已经成为国内集成电路最大的集散地和消耗地。

是长期资金配置好时点

据统计：目前A股整体市净率为1.53倍，低于上证指数1849点时期的1.56倍，1664点时期的2.02倍以及998点时期的1.63倍。如果剔除金融股及沪深300指数成份股后，A股整体市净率也相当有“竞争力”。

给出上述数据是想告诉大家：A股确实已经有了投资价值，由于不确定因素尚未化解，所以投资者都很谨慎，但我们应理性看待短期波动，假以时日，一切恐慌和情绪都会被理性取代，资金都是逐利的，没有人会放弃千载难逢的低位建仓机会，当前是长期资金配置A股较好的时点。同时，我们也希望管理层能有担当，加大简政、减税、减费力度，让改革预期继续升温；应择机适度对证金公司等机构注入流动性，主动承担起维护资本市场稳定的重任。股市搞好了，有利于市场的方方面面，要让投资者有真正的获得感。

技术上，昨日的探底回升再次说明市场是存在做多力量的，下方支撑力度也是比较强的，在目前位置不能轻易割肉出局，触底的K线指标有望短期转强，下周有机会走一波反弹浪。